مصرع طفلة متأثرة بجراحها بحادث سير في الخليل

رام الله - دنيا الوطنلقيت اليوم، طفلة تبلغ من العمر 3 سنوات مصرعها، متأثرة بجراحها التي أصيبت بها، جراء تعرضها لحادث سير في مدينة دورا جنوبي الخليل.وذكر بيان صادر عن إدارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطة " بأن الطفلة كانت قد تعرضت قبل ثلاثة أيام لحادث سير، نقلت على أثره إلى المشفى لتلقي العلاج، جراء تعرضها لجروح بليغة، إلا أنها توفيت صباح هذا اليوم، متأثرة بجراحها".وأضاف البيان، بأن شرطة المرور، باشرت التحقيق في ملابسات الحادثة، وألقت القبض على سائق المركبة، وضبط المركبة التي تسببت بالحادث، والتي تبين أنها غير قانونية، حيث أمرت النيابة العامة بتسليم الجثة لذويها لمواراتها الثرى.