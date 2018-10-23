برلماني أردني: لا تراجع عن قرار الجوهرتيْن.. (الموساد) أحدث الشرخ بين فتح وحماس



وأضاف السعود: "لا أريد أن أحمل طرفاً المسؤولية عن عدم إتمام المصالحة على حساب الطرف الآخر، ولكن أقول، إنه يجب أن تتم المصالحة، وعلى الفصائل أن تنحاز لها".

وتعقيباً على قرار الولايات المتحدة الأمريكية بإغلاق قنصليتها في القدس وتحويلها إلى السفارة في المدينة، أكد السعود، أن الولايات المتحدة الأمريكية انحازت إلى الظلام، مشدداً على ضرورة أن تعود إلى الشرعية الدولية ومجلس الأمن، مشيراً إلى أنها أصبحت غير راعية أو شريفة لعملية السلام، قائلاً: "إذا ما استمرت أمريكا على حالها، فإنها ستؤجج المنطقة، وسيكون مستقبلها مظلماً".وأضاف: "أمريكا اليوم تتصرف وكأنها راعية للإرهاب، وأن الشعوب العربية والإسلامية، أصبحت تنظر إلى أمريكا على أنها ترعى الإرهاب، وليس السلام".وتابع السعود بقوله: "ان لم تحل القضية الفلسطينية حلاً عادلة ومشرفاً ويرضي الجميع، فإن المنطقة كلها مهددة بعدم الاستقرار، فعلى أمريكا أن تنحاز إلى الشرعية الدولية".وفيما يتعلق بملف المصالحة، أكد البرلماني الأردني، أن حالة الانقسام الفلسطيني لا تخدم إلا الاحتلال الإسرائيلي، كاشفاً في الوقت ذاته أن جهاز (الموساد) الإسرائيلي، هو الذي يُحدث الشرخ بين حركتي فتح وحماس، مشدداً على ضرورة أن تتوحد كافة الفصائل من أجل القدس.وحول معوقات إتمام المصالحة، أوضح السعود، أن الولايات المتحدة الأمريكية والاحتلال الإسرائيلي، هما وراء عدم إتمام المصالحة الفلسطينية، قائلاً: "الذي يدفع الثمن هو الشعب الفلسطيني، فعلى حماس وفتح أن تنحازا للمصالحة"، معتبراً أنه لا يوجد في الأفق ما يلمح بإتمام المصالحة.