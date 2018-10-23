خلاف كبير بين ماكرون وبريجيت يهزّ أركان "الإليزيه"





رام الله - دنيا الوطنلا تخلو الحياة الزوجية عادة من الخلافات، بما فيها رؤساء دول ومشاهير من الخلافات، ويطلق الكثير على الخلافات الزوجية بأنها "بهارات الحياة "، فهذا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على الرغم من الصورة الهادئة له، وزوجته واحتفالهما العام الماضي بمرور 10 سنوات على زواجهما، إلا أن الخلافات الزوجية دبت بينهما.وبحسب صحيفة " لو باريزيان " الفرنسية، نشب خلاف كبير بين ماكرون وزوجته بريجيت، منذ أسابيع هزّ أعمدة القصر الرئاسي في الإليزيه والسبب غضب المعلمة السابقة.ونقلت الصحيفة عن شخص مقرب من الرئيس قوله إن الأمر طبيعي. وتابع: "إنها طريقتهما في التواصل".فيما أكد صديق لماكرون أن الأمر طبيعي وأن هذه هي طريقتهما في التواصل قائلاً "يتحادثان أحياناً بطريقة حماسية وقد يقع بينهما الخلاف لأنهما صاحبا شخصيتين قويتين".وبحسب الصحيفة لا تكف بريجيت عن إعطاء الدروس لزوجها، وذكرت أنها المرة الأولى التي يخرج فيها الخلاف إلى العلن.وظهرت سيدة الإليزيه الأولى في الفيلم الوثائقي، الذي حمل عنوان إيمانويل ماكرون: كواليس انتصار وهي تؤنب الرئيس بسبب تناوله الكثير من الشوكولا والسكاكر.