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شؤون فلسطينية

صيدم يستقبل سفيرة فلسطين الجديدة لدى النرويج

صيدم يستقبل سفيرة فلسطين الجديدة لدى النرويج
جانب من اللقاء
رام الله - دنيا الوطن
استقبل وزير التربية والتعليم العالي د. صبري صيدم، اليوم، سفيرة دولة فلسطين الجديدة لدى النرويج ماري أنطوانيت، حيث تم التباحث في العديد من القضايا المشتركة، وسبل بحث دعم التعليم، وخدمة الطلبة الفلسطينيين.

جاء ذلك، بحضور مدير عام العلاقات الدولية والعامة، نديم سامي، والقائم بأعمال مدير العلاقات الدولية والعامة، نيفين مصلح.

وفي هذا السياق، أكد صيدم أهمية توسيع العلاقة مع النرويج عبر توقيع اتفاقية تعليمية جديدة، تهدف إلى زيادة التعاون المشترك وتخصيص منح للطلبة الفلسطينيين في مجالات عدة، واستحداث مدرسة فلسطينية، وغيرها من برامج التبادل الثقافي والتدريب العلمي والتربوي.

من جهتها، أشادت أنطوانيت بالجهود التي تبذلها وزارة التربية وقيادتها من أجل خدمة العملية التعليمية التعلمية، مؤكدةً أنه سيتم متابعة القضايا التي تم مناقشتها بما يسهم في دعم التعليم في فلسطين. 

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