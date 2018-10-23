وزير الاتصالات يستقبل السفير الصيني

رام الله - دنيا الوطناستقبل وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الدكتور علام موسى، اليوم، في مكتبه سفير جمهوية الصين الشعبية لدى فلسطين قوه وي (Ko We).ورحب الوزير بالزيارة، مثمناً الدور الذي تقوم به الحكومة الصينية لدعم فلسطين، مشيداً بالعلاقات المميزة التي تربط الشعبين الفلسطيني والصيني والعلاقات التاريخية بين البلدين.وقدم د. موسى شرحاً مفصلاً خلال الاجتماع عن عمل وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وقطاعاتها، وتحدث عن أهم المشاريع التي تنفذها الوزارة بالتعاون والشراكة مع وكالات دولية.واستعرض واقع قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في فلسطين، وأهم المعيقات التي تواجه هذا القطاع، وأضاف أن الوزارة تعمل على تعزيز الاقتصاد الفلسطيني وتقويته، بالتعاون مع القطاع الخاص والقطاع الأكاديمي.وبحث الطرفان آفاق التعاون المشترك والاستفادة من الخبرات الصينية المتميزة لتطوير البرمجيات والأعمال والتعاون مع مراكز التميز لإنشاء الأعمال الصغيرة والإبداع.بدوره، شكر السفير الصيني وزير الاتصالات على الاستقبال، مؤكدا أهمية تعزيز التعاون بين الشعبين، حيث تحدث عن عمق العلاقة التاريخية بين الصين وفلسطين، مبدياً سعادته لما يبديه الشعب الفلسطيني من تعاون في كافة المجالات، وأبدى استعداد بلاده للتعاون مع فلسطين في مجال تكنولوجيا المعلومات، كون الصين تعتبر من الدول المتقدمة في هذا المجال.