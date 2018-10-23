طبيلة يشارك في اجتماعات الدورة الـعادية 31 لمجلس وزراء النقل العرب

رام الله - دنيا الوطنبدأت في مقر الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري في مدينة الإسكندرية، اجتماعات الدورة الـعادية 31 لمجلس وزراء النقل العرب، برئاسة وزير النقل المصري هشام عرفات، صباح اليوم، بمشاركة دولة فلسطين.وقال وزير النقل والمواصلات سميح طبيلة في تصريحات لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية صباح اليوم الثلاثاء، إن جدول أعمال الاجتماعات، يتضمن تحضير توصيات للمجلس الاقتصادي العربي في جامعة الدول العربية لإقرارها، بالإضافة إلى تنظيم علاقات المرور، وتطويرها بين الدول العربية من أجل تكامل الخطط التطويرية والتنموية الحديثة.