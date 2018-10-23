الاحتلال يُفكك خياماً أنشأها بأبو ديس لترحيل أهالي الخان الأحمر إليها

رام الله - دنيا الوطنقال منسق حملة (أنقذوا الخان الأحمر) في هيئة مقاومة الجدار والاستيطان عبد الله أبو رحمة، إن سلطات الاحتلال فكّكت (الكرافانات) والخيام، التي قامت بتجهيزها، على أراضي بلدة أبو ديس، لتنفيذ مخطط إخلاء وترحيل أهالي الخان الأحمر إليها.واعتبر أبو رحمة في تصريحات لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية، ذلك إنجازاً كبيراً، بعد صمود الأهالي والمتضامنين في معركة الصمود والتحدي، لأكثر من أربعة أشهر.وأشار أبو رحمة إلى أنه تم التصدي لمسيرات المستوطنين أمس، الذين احتشدوا قبالة مدخل قرية الخان الأحمر، للمطالبة بالإسراع في هدم القرية، رغم إجراءات الاحتلال في منع توافد المتضامنين عبر حواجز عسكرية، تم نصبها في محيط المنطقة، حيث تممنع وفد من الاتحاد الأوروبي من الوصول برفقة صحفيين إلى القرية.