شؤون فلسطينية

حماس: جاهزون لتنفيذ ما ورد في نداء الفصائل حول المصالحة

حماس: جاهزون لتنفيذ ما ورد في نداء الفصائل حول المصالحة
رام الله - دنيا الوطن
أكد المتحدث باسم حركة المقاومة الإسلامية (حماس) عبد اللطيف القانوع، أن حركته تجدد التزامها ببيان الفصائل لإنهاء الانقسام وإنجازالمصالحة.

وقال القانوع في تغريدة عبر موقع (تويتر): حركة حماس جاهزة للعمل بما ورد ببيان الفصائل، لافتًا إلى أن عدم رد حركة فتح عليه والتقاط رسائله الوطنية وإصرار قيادتها على عقد المجلس المركزي، يؤكد على دورها في إفشال المصالحة، ويعزز من عزلتها وبقائها خارج الإجماع الوطني.

يذكر أن ستة قوى فلسطينية هي: "حركة الجهاد الإسلامي، الجبهة الشعبية، الجبهة الديمقراطية، الاتحاد الديمقراطي الفلسطيني- فدا، منظمة الصاعقة "طلائع حرب التحرير الشعبية"، اضافة للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين- القيادة العامة، قد أصدرت نداء لمطالبة طرفي الانقسام فتح وحماس، للشروع في تنفيذ المصالحة الوطنية.

وقالت الفصائل: إنه ارتباطاً بالمخاطر الحقيقية التي تتعرض لها القضية الفلسطينية من خلال استمرار الاحتلال في ممارساته العدوانية على شعبنا، والمحاولات الأمريكية المحمومة لتصفية القضية عبر إجراءات تستهدف حقوقنا وثوابتنا في سياق تطبيق ما يسمى (صفقة القرن)، وفي ظل الأزمة الداخلية التي يعيشها شعبنا جراء استمرار الانقسام، وعدم إنجاز المصالحة.

وأضافت القوى: تتقدم القوى الوطنية والإسلامية الموقعة على هذا النداء بهذه المقترحات للخروج من الأزمة الراهنة.

ودعت القوى، لوقف التراشق الإعلامي فوراً بين فتح وحماس، والتأكيد على حرية الرأي والتعبير، وإنهاء ظواهر الاعتقال السياسي، وتجريم من يتجاوز ذلك بعد الاتفاق.

كما دعت لعقد الإطار القيادي المؤقت للأمناء العامين "لجنة تفعيل المنظمة" بحضور الرئيس محمود عباس، وذلك في الخارج بهدف وضع حد للانقسام، وتحقيق الوحدة والشراكة الوطنية، والاتفاق على تطبيق مخرجات اللجنة التحضيرية في بيروت كانون الثاني/ يناير 2017.

وطالبت برفع الإجراءات المفروضة على القطاع، ووقف أية خطوات تصعيدية جديدة، من شأنها تعميق الأزمة في الساحة الفلسطينية، مؤكدة في الوقت ذاته، على الرعاية المصرية لملف المصالحة الوطنية، وتثمين الجهود المضنية التي تقوم بها القاهرة في هذا السياق.

وطالبت كذلك، جميع الأطراف بالالتزام بالحوار الوطني الشامل كأساس لإنجاز المصالحة، ووضع آليات لتنفيذ الاتفاقيات السابقة وتطبيق باقي ملفات المصالحة.

وختمت القوى بيانها بالدعوة إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية فوراً تتحمّل مسؤولياتها كاملة، بما في ذلك حل ملف الموظفين، وتوحيد ودمج المؤسسات الوطنية، وتعزيز صمود الشعب الفلسطيني، وإعادة الإعمار في القطاع، والتحضير للانتخابات الرئاسية والتشريعية، ومجلس وطني، خلال عام من تاريخه.

أخبار ذات صلة

وزير الاتصالات يستقبل السفير الصيني

وزير الاتصالات يستقبل السفير الصيني

طبيلة يشارك في اجتماعات الدورة الـعادية 31 لمجلس وزراء النقل العرب

طبيلة يشارك في اجتماعات الدورة الـعادية 31 لمجلس وزراء النقل العرب

الاحتلال يُفكك خياماً أنشأها بأبو ديس لترحيل أهالي الخان الأحمر إليها

الاحتلال يُفكك خياماً أنشأها بأبو ديس لترحيل أهالي الخان الأحمر إليها

آمال فلسطينية بزيادة مساهمات الاتحاد الأوروبي المالية المقدمة للسلطة

آمال فلسطينية بزيادة مساهمات الاتحاد الأوروبي المالية المقدمة للسلطة

مشروع قانون إسرائيلي.. العمليات التي تستهدف إسرائيليين ستدفع نفقاتها السلطة الفلسطينية

مشروع قانون إسرائيلي.. العمليات التي تستهدف إسرائيليين ستدفع نفقاتها السلطة الفلسطينية

تحقيق: لواء استيطاني قام طوال 20 سنة بتمويل بناء البؤر الاستيطانية

تحقيق: لواء استيطاني قام طوال 20 سنة بتمويل بناء البؤر الاستيطانية

غزة: عروسان داخل &#34;الجامعة الإسلامية&#34;.. وزفاف بشرط ألا يتزوج بالثانية

غزة: عروسان داخل "الجامعة الإسلامية".. وزفاف بشرط ألا يتزوج بالثانية

بحرية الاحتلال تعتقل صياديْن شمال قطاع غزة

بحرية الاحتلال تعتقل صياديْن شمال قطاع غزة

التعليقات

الدنيا حكايات

سوريا وأزمة منظومة (اس 300)

سوريا وأزمة منظومة (اس 300)

شؤون فلسطينية

طبيلة يشارك في اجتماعات الدورة الـعادية 31 لمجلس وزراء النقل العرب

طبيلة يشارك في اجتماعات الدورة الـعادية 31 لمجلس وزراء النقل العرب

الاحتلال يُفكك خياماً أنشأها بأبو ديس لترحيل أهالي الخان الأحمر إليها

الاحتلال يُفكك خياماً أنشأها بأبو ديس لترحيل أهالي الخان الأحمر إليها

آمال فلسطينية بزيادة مساهمات الاتحاد الأوروبي المالية المقدمة للسلطة

آمال فلسطينية بزيادة مساهمات الاتحاد الأوروبي المالية المقدمة للسلطة

تحقيق: لواء استيطاني قام طوال 20 سنة بتمويل بناء البؤر الاستيطانية

تحقيق: لواء استيطاني قام طوال 20 سنة بتمويل بناء البؤر الاستيطانية

بحرية الاحتلال تعتقل صياديْن شمال قطاع غزة

بحرية الاحتلال تعتقل صياديْن شمال قطاع غزة

الاحتلال يفكّك (كرفانات) تعليمية في خربة إبزيق شمال طوباس

الاحتلال يفكّك (كرفانات) تعليمية في خربة إبزيق شمال طوباس

الخدمات الطبية تتعامل مع 249 مصاباً في المسير البحري الثالث عشر

الخدمات الطبية تتعامل مع 249 مصاباً في المسير البحري الثالث عشر

قوات الاحتلال تعتقل 12 فلسطينيا في الضفة الغربية

قوات الاحتلال تعتقل 12 فلسطينيا في الضفة الغربية

منوعات

بعد &#34;إنْكِشَافٌ&#34; قضية &#34;خاشقجي&#34;.. هل &#34;آمال ماهر&#34; مختطفة؟

بعد "إنْكِشَافٌ" قضية "خاشقجي".. هل "آمال ماهر" مختطفة؟

&#34;دهون في منطقة غريبة&#34;.. لجين عمران تُجري عملية تجميل جديدة بعدما فشلت كل الوسائل

"دهون في منطقة غريبة".. لجين عمران تُجري عملية تجميل جديدة بعدما فشلت كل الوسائل

اعتراف صادم..بطلة &#34;حب أعمى&#34; تُرسل شقيقتها للتصوير بدلاً منها في هذا النوع من المشاهد

اعتراف صادم..بطلة "حب أعمى" تُرسل شقيقتها للتصوير بدلاً منها في هذا النوع من المشاهد

أقوى رجل في العالم يتزوج.. ونصف متر يثير جدلاً

أقوى رجل في العالم يتزوج.. ونصف متر يثير جدلاً

بعد فضيحة &#34;بنطالها&#34;..ماذا قالت الفنانة السودانية منى مجدي في أول ظهور لها؟

بعد فضيحة "بنطالها"..ماذا قالت الفنانة السودانية منى مجدي في أول ظهور لها؟

هيا الشعيبي تستعرض جسدها بعد عملية التكميم والنحت.. شاهد كيف أصبحت

هيا الشعيبي تستعرض جسدها بعد عملية التكميم والنحت.. شاهد كيف أصبحت

هذه الطفلة أصبحت واحدة من أهم نجمات سوريا.. هل تتوقع من هي؟

هذه الطفلة أصبحت واحدة من أهم نجمات سوريا.. هل تتوقع من هي؟

فيديو: مي حلمي في المستشفى بعد صدمة الغاء زفافها.. وهذه التفاصيل

فيديو: مي حلمي في المستشفى بعد صدمة الغاء زفافها.. وهذه التفاصيل

صحفي كويتي يُفجر مفاجأة صادمة حول حليمة بولند.. وهي تؤكدها

صحفي كويتي يُفجر مفاجأة صادمة حول حليمة بولند.. وهي تؤكدها

هجوم حاد على &#34;ذا روك&#34; بسبب هذه الصورة

هجوم حاد على "ذا روك" بسبب هذه الصورة

عربي

(NBC): أحد أبناء الملك السعودي التقى خاشقجي بواشنطن قبل أشهر من مقتله

(NBC): أحد أبناء الملك السعودي التقى خاشقجي بواشنطن قبل أشهر من مقتله

حفيد مؤسس الإخوان يعترف: أقمت علاقات جنسية مع المدعيتين

حفيد مؤسس الإخوان يعترف: أقمت علاقات جنسية مع المدعيتين

مصر: معبد &#34;أبو سمبل&#34; يشهد ظاهرة نادرة

مصر: معبد "أبو سمبل" يشهد ظاهرة نادرة

بسبب خاشقجي.. صحفي فلسطيني بجريدة (الشرق الأوسط) يُعلن استقالته

بسبب خاشقجي.. صحفي فلسطيني بجريدة (الشرق الأوسط) يُعلن استقالته