حماس: جاهزون لتنفيذ ما ورد في نداء الفصائل حول المصالحة

رام الله - دنيا الوطنأكد المتحدث باسم حركة المقاومة الإسلامية (حماس) عبد اللطيف القانوع، أن حركته تجدد التزامها ببيان الفصائل لإنهاء الانقسام وإنجازالمصالحة.وقال القانوع في تغريدة عبر موقع (تويتر): حركة حماس جاهزة للعمل بما ورد ببيان الفصائل، لافتًا إلى أن عدم رد حركة فتح عليه والتقاط رسائله الوطنية وإصرار قيادتها على عقد المجلس المركزي، يؤكد على دورها في إفشال المصالحة، ويعزز من عزلتها وبقائها خارج الإجماع الوطني.يذكر أن ستة قوى فلسطينية هي: "حركة الجهاد الإسلامي، الجبهة الشعبية، الجبهة الديمقراطية، الاتحاد الديمقراطي الفلسطيني- فدا، منظمة الصاعقة "طلائع حرب التحرير الشعبية"، اضافة للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين- القيادة العامة، قد أصدرت نداء لمطالبة طرفي الانقسام فتح وحماس، للشروع في تنفيذ المصالحة الوطنية.وقالت الفصائل: إنه ارتباطاً بالمخاطر الحقيقية التي تتعرض لها القضية الفلسطينية من خلال استمرار الاحتلال في ممارساته العدوانية على شعبنا، والمحاولات الأمريكية المحمومة لتصفية القضية عبر إجراءات تستهدف حقوقنا وثوابتنا في سياق تطبيق ما يسمى (صفقة القرن)، وفي ظل الأزمة الداخلية التي يعيشها شعبنا جراء استمرار الانقسام، وعدم إنجاز المصالحة.وأضافت القوى: تتقدم القوى الوطنية والإسلامية الموقعة على هذا النداء بهذه المقترحات للخروج من الأزمة الراهنة.ودعت القوى، لوقف التراشق الإعلامي فوراً بين فتح وحماس، والتأكيد على حرية الرأي والتعبير، وإنهاء ظواهر الاعتقال السياسي، وتجريم من يتجاوز ذلك بعد الاتفاق.كما دعت لعقد الإطار القيادي المؤقت للأمناء العامين "لجنة تفعيل المنظمة" بحضور الرئيس محمود عباس، وذلك في الخارج بهدف وضع حد للانقسام، وتحقيق الوحدة والشراكة الوطنية، والاتفاق على تطبيق مخرجات اللجنة التحضيرية في بيروت كانون الثاني/ يناير 2017.وطالبت برفع الإجراءات المفروضة على القطاع، ووقف أية خطوات تصعيدية جديدة، من شأنها تعميق الأزمة في الساحة الفلسطينية، مؤكدة في الوقت ذاته، على الرعاية المصرية لملف المصالحة الوطنية، وتثمين الجهود المضنية التي تقوم بها القاهرة في هذا السياق.وطالبت كذلك، جميع الأطراف بالالتزام بالحوار الوطني الشامل كأساس لإنجاز المصالحة، ووضع آليات لتنفيذ الاتفاقيات السابقة وتطبيق باقي ملفات المصالحة.وختمت القوى بيانها بالدعوة إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية فوراً تتحمّل مسؤولياتها كاملة، بما في ذلك حل ملف الموظفين، وتوحيد ودمج المؤسسات الوطنية، وتعزيز صمود الشعب الفلسطيني، وإعادة الإعمار في القطاع، والتحضير للانتخابات الرئاسية والتشريعية، ومجلس وطني، خلال عام من تاريخه.