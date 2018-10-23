آمال فلسطينية بزيادة مساهمات الاتحاد الأوروبي المالية المقدمة للسلطة

وأوضح الفرا، أن الاتحاد الأوروبي، أكد أنه سيقوم بتحويل هذه الأموال في القريب العاجل.

رام الله - دنيا الوطنأعرب سفير فلسطين لدى الاتحاد الأوروبي، عبر الرحيم الفرا، عن أمله بأن يقرر البرلمان الأوروبي في جلسته التي يعقدها غداً الأربعاء، لإقرار موازنة العام 2019، زيادة مساهماته المالية المقدمة للسلطة الوطنية.وقال في تصريحات لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية صباح اليوم الثلاثاء: إن الاتحاد الأوروبي يعتبر الداعم الأول للسلطة الوطنية، معرباً عن أمله باستمرار هذا الدعم، وأن يزيد عما كان عليه في السابق، وخاصة أن بعض الدول قلصت دعمها للخزينة الفلسطينية.وأوضح الفرا، أن هناك توجهاً لدى الاتحاد الأوروبي، لاستمرار الدعم المالي للسلطة الوطنية، "ونطمح أن يزيد عما كان عليه في السابق، وخاصة في مجالات الصحة والشباب والحكم المحلي وغيرها".وفيما يتعلق بالمساهمات المالية التي تعهد بها الاتحاد الأوروبي لوكالة (أونروا)، على هامش الاجتماع الوزاري في الجمعية العامة للأمم المتحدة، بمبلغ 40 مليون يورو، زيادة على ما كان يقدمه للوكالة، قال الفرا: إن هناك تواصلاً دائماً مع جهاز الخدمة الخارجي في الاتحاد الأوروبي، ودائرة حسن الجوار لكيتحث الدول الأوروبية على دفع التزاماتها، وما تعهدت به لوكالة (أونروا) للاستمرار في تقديم خدماتها الصحية والتعليمية في كافة مناطق اللجوء.