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رويترز: سعود القحطاني أدار عملية قتل خاشقجي عبر (سكايب)

رويترز: سعود القحطاني أدار عملية قتل خاشقجي عبر (سكايب)
رام الله - دنيا الوطن
أكدت وكالة (رويترز)، أن سعود القحطاني، المستشار بالديوان الملكي، الذي تمت إقالته من منصبه السبت الماضي، "هو من أدار عملية قتل الكاتب السعودي جمال خاشقجي من خلال اتصال عبر تطبيق محادثات الفيديو (سكايب)".

وأوضحت الوكالة، نقلاً عن مصادر رفيعة المستوى، أن "القحطاني كان على إطلاع بما يجري مع خاشقجي من خلال اتصال عبر سكايب، وبدأ بتوجيه الإهانات له خلال الاتصال".

وأضافت (رويترز)، أن خاشقجي رد على القحطاني ببعض الكلمات، فأمر الأخير "المجموعة الأمنية السعودية بالتخلص منه، وقال لهم: "أحضروا لي رأس هذا الكلب".

وتحدثت المصادر عن أن "التسجيل الصوتي لمكالمة سكايب أصبح الآن في حوزة الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، الذي يرفض إطلاع الأمريكيين عليه".

وذكرت أن "سعود القحطاني هو المسؤول عن حسابات التواصل الاجتماعي لولي العهد السعودي محمد بن سلمان، كما يتمتع بنفوذ واسع بين حاشيته خلال السنوات الثلاث الماضية، حيث ارتبط صعوده بصعود الأخير لولاية العهد".

وأشارت إلى "تصريح القحطاني نفسه سابقاً بأنه لا يفعل أي شيء من دون موافقة ابن سلمان، حيث قال في تغريدة شهيرة له في آب/ أغسطس 2017 وتعتقد أني أقدح من رأسي دون توجيه؟ أنا موظف ومنفذ أمين لأوامر سيدي الملك، وسمو سيدي ولي العهد الأمين"، أي أن (رويترز) تشير إلى إمكانية تنفيذه لعملية القتل بأوامر من بن سلمان، فيما لم تعقب المملكة العربية السعودية، على رواية (رويترز).

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