شؤون فلسطينية

تحقيق: لواء استيطاني قام طوال 20 سنة بتمويل بناء البؤر الاستيطانية

تحقيق: لواء استيطاني قام طوال 20 سنة بتمويل بناء البؤر الاستيطانية
ارشيفية
رام الله - دنيا الوطن
نشرت صحيفة (هآرتس) في إطار تحقيق صحفي، أن لواء الاستيطان منح عشرات القروض لبناء وتطوير البؤر الاستيطانية والمزارع وكروم العنب، غير المشروعة، في جميع أنحاء الضفة الغربية.

وتحدد الوثائق التي تملكها (هآرتس)، نمطاً للعمل، تم في إطاره إقامة المزارع والبؤر الاستيطانية غير القانونية، على مدى السنوات العشرين الماضية، وكل ذلك من أموال دافعي الضرائب الإسرائيليين، وقد رفض قسم الاستيطان التعليق على نتائج التحقيق.

وتضيف الصحيفة أنه كقاعدة عامة، لا يمكن الحصول على قرض عقاري من البنك بغرض إنشاء البؤر الاستيطانية، لأن هذا نشاط غير قانوني، لكن في بعض الأحيان، حصل مؤسسو البؤر الاستيطانية أيضاً على قروض من البنوك، في حالة واحدة على الأقل، تم منح القرض بعد قيام لواء الاستيطان بتسليم البنك مستندات، يشهد فيها أن بعض الأراضي تعود لمقدمي طلبات قروض الرهن العقاري، حتى عندما لم تكن الأرض مملوكة لهم.

ويستند التحقيق إلى عشرات وثائق قروض الرهن العقاري في 26 بؤرة استيطانية في الضفة الغربية، ومن بين البؤر الاستيطانية التي حصل سكانها على قروض من اللواء، توجد بؤر استيطانية كبيرة مثل عمونا، التي تم إخلاؤها منذ ذلك الحين، وينطبق الأمر نفسه على المنازل أو المباني غير القانونية داخل المستوطنات، وبعضها قانونية، مثل يتسهار؛ وكذلك المزارع والكروم المعزولة مثل مزرعة جبل سيناء، وعينوت كيدم ومزرعة شكيديم.

ويتبين من مقارنة الوثائق مع خرائط الإدارة المدنية التي تحمل أسماء المستفيدين من القروض ومكان إقامتهم والسنوات التي حصلوا فيها على القرض ونوعية الممتلكات التي تم رهنها، أن اللواء قام مراراً وتكراراً بمنح قروض لمؤسسي البؤر الاستيطانية وقت إنشائها، في معظم الحالات، تكون الضمانات المقدمة مقابل القرض عبارة عن عقارات مرتبطة بأرض البؤرة الاستيطانية التي تم إنشاؤها، مثل قطيع من الأغنام، قن دجاج ومعدات زراعية.

ووفقاً لدرور أتاكس، من المنظمة اليسارية "كرم نبوت"، فإن الحالات التي أشار إليها التقرير تظهر طريقة عمل واسعة لضخ الأموال إلى المستوطنات غير القانونية.

 وقال: "لقد اتضح منذ سنوات طويلة أن لواء الاستيطان، اعتمد أنماط عمل جنائية، بعد أن أخذ على عاتقه العمل كمتعاقد تنفيذي للعمل القذر، الذي تحاول سلطات الدولة أن تنأى بنفسها عن المشاركة المباشرة فيه".

وتبين الوثائق أن هذا نشاط إجرامي منتظم ومستمر، يهدف إلى دعم أكثر العناصر عنفاً وتطرفاً بين المستوطنين، وتجريد البلدات الفلسطينية من أجزاء كبيرة من أراضي الضفة الغربية".

أخبار ذات صلة

وزير الاتصالات يستقبل السفير الصيني

وزير الاتصالات يستقبل السفير الصيني

طبيلة يشارك في اجتماعات الدورة الـعادية 31 لمجلس وزراء النقل العرب

طبيلة يشارك في اجتماعات الدورة الـعادية 31 لمجلس وزراء النقل العرب

الاحتلال يُفكك خياماً أنشأها بأبو ديس لترحيل أهالي الخان الأحمر إليها

الاحتلال يُفكك خياماً أنشأها بأبو ديس لترحيل أهالي الخان الأحمر إليها

حماس: جاهزون لتنفيذ ما ورد في نداء الفصائل حول المصالحة

حماس: جاهزون لتنفيذ ما ورد في نداء الفصائل حول المصالحة

آمال فلسطينية بزيادة مساهمات الاتحاد الأوروبي المالية المقدمة للسلطة

آمال فلسطينية بزيادة مساهمات الاتحاد الأوروبي المالية المقدمة للسلطة

مشروع قانون إسرائيلي.. العمليات التي تستهدف إسرائيليين ستدفع نفقاتها السلطة الفلسطينية

مشروع قانون إسرائيلي.. العمليات التي تستهدف إسرائيليين ستدفع نفقاتها السلطة الفلسطينية

غزة: عروسان داخل &#34;الجامعة الإسلامية&#34;.. وزفاف بشرط ألا يتزوج بالثانية

غزة: عروسان داخل "الجامعة الإسلامية".. وزفاف بشرط ألا يتزوج بالثانية

بحرية الاحتلال تعتقل صياديْن شمال قطاع غزة

بحرية الاحتلال تعتقل صياديْن شمال قطاع غزة

التعليقات

الدنيا حكايات

سوريا وأزمة منظومة (اس 300)

سوريا وأزمة منظومة (اس 300)

شؤون فلسطينية

طبيلة يشارك في اجتماعات الدورة الـعادية 31 لمجلس وزراء النقل العرب

طبيلة يشارك في اجتماعات الدورة الـعادية 31 لمجلس وزراء النقل العرب

الاحتلال يُفكك خياماً أنشأها بأبو ديس لترحيل أهالي الخان الأحمر إليها

الاحتلال يُفكك خياماً أنشأها بأبو ديس لترحيل أهالي الخان الأحمر إليها

آمال فلسطينية بزيادة مساهمات الاتحاد الأوروبي المالية المقدمة للسلطة

آمال فلسطينية بزيادة مساهمات الاتحاد الأوروبي المالية المقدمة للسلطة

تحقيق: لواء استيطاني قام طوال 20 سنة بتمويل بناء البؤر الاستيطانية

تحقيق: لواء استيطاني قام طوال 20 سنة بتمويل بناء البؤر الاستيطانية

بحرية الاحتلال تعتقل صياديْن شمال قطاع غزة

بحرية الاحتلال تعتقل صياديْن شمال قطاع غزة

الاحتلال يفكّك (كرفانات) تعليمية في خربة إبزيق شمال طوباس

الاحتلال يفكّك (كرفانات) تعليمية في خربة إبزيق شمال طوباس

الخدمات الطبية تتعامل مع 249 مصاباً في المسير البحري الثالث عشر

الخدمات الطبية تتعامل مع 249 مصاباً في المسير البحري الثالث عشر

قوات الاحتلال تعتقل 12 فلسطينيا في الضفة الغربية

قوات الاحتلال تعتقل 12 فلسطينيا في الضفة الغربية

منوعات

بعد &#34;إنْكِشَافٌ&#34; قضية &#34;خاشقجي&#34;.. هل &#34;آمال ماهر&#34; مختطفة؟

بعد "إنْكِشَافٌ" قضية "خاشقجي".. هل "آمال ماهر" مختطفة؟

&#34;دهون في منطقة غريبة&#34;.. لجين عمران تُجري عملية تجميل جديدة بعدما فشلت كل الوسائل

"دهون في منطقة غريبة".. لجين عمران تُجري عملية تجميل جديدة بعدما فشلت كل الوسائل

اعتراف صادم..بطلة &#34;حب أعمى&#34; تُرسل شقيقتها للتصوير بدلاً منها في هذا النوع من المشاهد

اعتراف صادم..بطلة "حب أعمى" تُرسل شقيقتها للتصوير بدلاً منها في هذا النوع من المشاهد

أقوى رجل في العالم يتزوج.. ونصف متر يثير جدلاً

أقوى رجل في العالم يتزوج.. ونصف متر يثير جدلاً

بعد فضيحة &#34;بنطالها&#34;..ماذا قالت الفنانة السودانية منى مجدي في أول ظهور لها؟

بعد فضيحة "بنطالها"..ماذا قالت الفنانة السودانية منى مجدي في أول ظهور لها؟

هيا الشعيبي تستعرض جسدها بعد عملية التكميم والنحت.. شاهد كيف أصبحت

هيا الشعيبي تستعرض جسدها بعد عملية التكميم والنحت.. شاهد كيف أصبحت

هذه الطفلة أصبحت واحدة من أهم نجمات سوريا.. هل تتوقع من هي؟

هذه الطفلة أصبحت واحدة من أهم نجمات سوريا.. هل تتوقع من هي؟

فيديو: مي حلمي في المستشفى بعد صدمة الغاء زفافها.. وهذه التفاصيل

فيديو: مي حلمي في المستشفى بعد صدمة الغاء زفافها.. وهذه التفاصيل

صحفي كويتي يُفجر مفاجأة صادمة حول حليمة بولند.. وهي تؤكدها

صحفي كويتي يُفجر مفاجأة صادمة حول حليمة بولند.. وهي تؤكدها

هجوم حاد على &#34;ذا روك&#34; بسبب هذه الصورة

هجوم حاد على "ذا روك" بسبب هذه الصورة

عربي

(NBC): أحد أبناء الملك السعودي التقى خاشقجي بواشنطن قبل أشهر من مقتله

(NBC): أحد أبناء الملك السعودي التقى خاشقجي بواشنطن قبل أشهر من مقتله

حفيد مؤسس الإخوان يعترف: أقمت علاقات جنسية مع المدعيتين

حفيد مؤسس الإخوان يعترف: أقمت علاقات جنسية مع المدعيتين

مصر: معبد &#34;أبو سمبل&#34; يشهد ظاهرة نادرة

مصر: معبد "أبو سمبل" يشهد ظاهرة نادرة

بسبب خاشقجي.. صحفي فلسطيني بجريدة (الشرق الأوسط) يُعلن استقالته

بسبب خاشقجي.. صحفي فلسطيني بجريدة (الشرق الأوسط) يُعلن استقالته