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مصر: معبد "أبو سمبل" يشهد ظاهرة نادرة

مصر: معبد "أبو سمبل" يشهد ظاهرة نادرة
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
اتجهت أنظار الملايين حول العالم، يوم الإثنين، صوب معبد أبو سمبل بمحافظة أسوان جنوبي مصر لمشاهدة ظاهرة تعامد الشمس على وجه تمثال "رمسيس الثاني"، وهو حدث يتكرر مرتين كل عام، ويشهده آلاف السياح.

والظاهرة الفلكية الفريدة التي حدثت اليوم، استمرت لمدة 20 دقيقة، لتعلن بداية موسم الحصاد عند القدماء المصريين، وذلك بحضور عشرات السياح، وجمهور من الأثريين وعلماء المصريات.

وحضر الظاهرة وزراء: الآثار الدكتور خالد العناني، والسياحة الدكتورة رانيا المشاط، والثقافة الدكتورة إيناس عبدالدايم، والتضامن الاجتماعي الدكتورة غادة والي، ومحافظ أسوان اللواء أحمد إبراهيم.

كما شهد الاحتفال حضور 22 سفيرًا لدول عربية وأجنبية، إضافة إلى وفد من منظمة "اليونسكو" والمعاهد الأثرية والمتخصصين في إيطاليا وبريطانيا وسويسرا.

يذكر أن آلاف السائحين توافدوا على معبد أبوسمبل جنوب مصر؛ لمتابعة ظاهرة تعامد الشمس على وجه تمثال الملك رمسيس الثاني، التي تتكرر مرتين كل عام، الأولى في 22 أكتوبر الذي يوافق عيد ميلاد الملك، والأخرى في 22 فبراير عيد توليه العرش؛ إذ يوصف الفرعون الثالث في الأسرة التاسعة عشر بأنه كان من أقوى فراعنة مصر.

وتحتوي المناطق الأثرية المصرية على العديد من المعالم التاريخية التي تؤكد تقدم قدماء المصريين في مجال علوم الفلك، مثل منطقة "وادي النبطة" الواقعة شمال غرب أبو سمبل وذات القيمة الفلكية الكبيرة والتي عثر فيها على أول بوصلة حجرية وأقدم ساعة حجرية تحدد اتجاهات السفر وموعد سقوط المطر.

وتعد أسوان والأقصر أكثر المدن المصرية تراجعًا في معدلات الإشغالات الفندقية منذ عام 2011 حتى الآن؛ بسبب تباطؤ نمو السياحة في البلاد، وفقًا لخبراء في شؤون السياحة المصرية.

 




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