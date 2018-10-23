الجبير: سيتم القبض على كل المسؤولين عن وفاة خاشقجي

قال عادل الجبير، وزير الخارجية السعودي، الثلاثاء: "إن المملكة ملتزمة بإجراء تحقيق شامل في مقتل خاشقجي"، مؤكداً أنه سيتم القبض عن كل المسؤولين عن الحادث.



وأضاف الجبير، في مؤتمر صحفي في إندونيسيا: "سيتم اتخاذ الخطوات اللازمة لضمان عدم تكرار ما حدث"، بحسب ما جاء على موقع (العربية).



وكان الجبير، أكد، الأحد، أن واقعة جمال خاشقجي، كانت خطأ جسيماً، وستتم محاسبة جميع المتورطين فيها، مؤكداً أن ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، لم يكن على علم بما حصل لخاشقجي.



وقال الجبير في تصريحات لشبكة (فوكس نيوز): "للأسف الشديد تم ارتكاب خطأ جسيم، وأؤكد لذويه أن كل المسؤولين، ستجري محاسبتهم على هذا العمل".



ولفت وزير الخارجية السعودي إلى أن تضارب التقارير بشأن خروج خاشقجي من القنصلية العامة للمملكة في اسطنبول دفع السلطات السعودية لفتح التحقيق في الحادث، مشدداً على أن ولي العهد لم يكن على علم بما حدث للصحفي، ولهذا السبب نفى كل التقارير حول دور بلاده في القضية.



وأشار الجبير إلى أن "الأشخاص الذين فعلوا ذلك قد تجاوزوا صلاحياتهم"، مفسراً قوله: "من الواضح أنه تم ارتكاب خطأ جسيم وما زاد من شدته هو محاولة إخفائه".



وشدد الجبير على أنه لم يكن أحد من هؤلاء الذين تورطوا بمقتل خاشقجي على "صلة وثيقة" بمحمد بن سلمان، قائلاً: "كانت هناك صور تظهر بعض عناصر جهاز الأمن، الذين عملوا من حين إلى آخر في حرسه الشخصي، لكن ذلك شيء عادي لأنهم دائماً يقومون بحراسة المسؤولين على أساس متغير".



وأكد الجبير أن السعودية ستواصل تقديم المعطيات عن مقتل خاشقجي بمجرد توفرها، مضيفاً: "نريد كشف المعلومات بأقصى دقة ممكنة، وليس المزاعم والشائعات والأقاويل، وهذا الأمر يتطلب وقتاً ويجب توخي الحذر".



كما لفت الجبير إلى أن العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، مصمم شخصياً على محاسبة المتسببين في حادثة مقتل خاشقجي.

رام الله - دنيا الوطن