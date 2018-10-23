بحرية الاحتلال تعتقل صياديْن شمال قطاع غزة
رام الله - دنيا الوطن
اعتقلت بحرية الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الثلاثاء، صياديْن قبالة بحر غرب بيت لاهيا، شمال قطاع غزة.
وقال نقيب الصيادين نزار عياش، في تصريحات لـ "دنيا الوطن"، إن الصيادين هما أحمد صيام وعدي السلطان.
اعتقلت بحرية الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الثلاثاء، صياديْن قبالة بحر غرب بيت لاهيا، شمال قطاع غزة.
وقال نقيب الصيادين نزار عياش، في تصريحات لـ "دنيا الوطن"، إن الصيادين هما أحمد صيام وعدي السلطان.
وتعتقل بحرية الاحتلال بين فينة وأخرى الصيادين الفلسطينيين، وتصادر مركباتهم، وتعتدي عليهم أحياناً، وسط استمرار للحصار البحري المتواصل منذ 11 عاماً.
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