رئيس الموساد: نخشى وصول القوات الإيرانية إلى قطاع غزة

رام الله - دنيا الوطنوصف رئيس الموساد الإسرائيلي، يوسي كوهين، المواجهة مع إيران بأنها التهديد الرئيسي لإسرائيل، وقال: "إذا لم نقم بإخراج إيران من الشرق الأوسط، وإذا لم نتجنب كل التحديات التي وضعناها مع دول العالم، فسنصل إلى حالة من التوسع غير المنضبط للقوات الإيرانية في الشرق الأوسط إلى حد دخولها لقطاع غزة"، وفق زعمه.وأشاد رئيس الموساد، بإدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مقارنة بالإدارات الأمريكية السابقة.وقال كوهين: "تغيير في النهج، على مستوى عال جداً، أرى أنه لطيف للغاية في رأيي لنا في دولة إسرائيل، منذ دخول الرئيس ترامب إلى السلطة، أولاً، هناك بعض الإحساس، لدي أيضاً، بأن التمييز بين الخير والشر، قد أصبح أكثر شيوعًا، أكثر بساطة ووضوحاً".وقال كوهين: "سألني أحد الأمريكيين الذين تحدثت إليهم، ماذا سيحدث إذا هُزمت إيران، إذا هزمنا إيران؟" فأجبته أنه إذا هزمنا إيران، فقد أكون عاطلاً عن العمل، لكن إذا لم تُهزم إيران، فقد أكون بلا مأوى".