الأردن: لن نتفاوض مع إسرائيل حول سيادتنا

رام الله - دنيا الوطنقال وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي: إن المملكة الأردنية الهاشمية، لن تتفاوض على سيادتها على الجيوب المؤجرة لإسرائيل.وفي مقابلة مع التلفزيون الحكومي في الأردن، قال الصفدي: "إن عمان لم تتلق أي طلب من إسرائيل لإجراء مشاورات بشأن منطقتي (الغمر والباقورة)، لذا فقد تصرفنا بموجب القانون، ولدينا الأدوات اللازمة للدفاع عن مصالحنا".وأوضح الصفدي، أن الحكومة الأردنية، اتخذت قرارًا بعدم تجديد ملاحق اتفاقية السلام لعام 1994 وفقًا لصيغتها وللقانون، معتبراً أن هذه الخطوة، تخدم المصالح الأردنية، وإذا كان هناك ضغط على الأردن، فسيتمكن الملك من التعامل معه.