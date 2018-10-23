الاحتلال يفكّك (كرفانات) تعليمية في خربة إبزيق شمال طوباس

رام الله - دنيا الوطنقالت مصادر محلية، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي، فكّكت صباح اليوم الثلاثاء، (كرفانات) تعليمية تابعة لمدرسة المرحوم مروان مجلي، إبزيق الأساسية المختلطة "التحدي (10)"، في خربة إبزيق شمال طوباس.ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) عن مدير تربية طوباس سائد قبها، أن الاحتلال يفكك منذ الصباح (كرفانين) تابعين للمدرسة، لافتاً إلى أن الاحتلال يحتجز طاقماً تعليمياً، وطلاباً من المدرسة، والتربية، ويمنع الوصول إليها.