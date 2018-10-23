شؤون فلسطينية

الخدمات الطبية تتعامل مع 249 مصاباً في المسير البحري الثالث عشر

الخدمات الطبية تتعامل مع 249 مصاباً في المسير البحري الثالث عشر
رام الله - دنيا الوطن - وسام السكني
قدمت طواقم الخدمات الطبية، الخدمة الطبية لأكثر من 249 مواطنًا، أصيبوا أمس الاثنين، في المسير البحري الثالث عشر لكسر الحصار قرب موقع (زيكيم) شمال قطاع غزة.

وأوضحت الخدمات الطبية، في تقرير صادر عنها، أن طواقمها عالجت 28 حالة، أصيبت بالرصاص الحي، وحالة واحدة أصيبت بقنبلة غاز بشكل مباشر و220 حالة إسعاف تم التعامل معها في الميدان.











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