الاحتلال يُصيب شاباً ويعتقل فتى في بيت لحم

رام الله - دنيا الوطنأصيب شاب فلسطيني، اليوم الثلاثاء، بعيار ناري بالقدم من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، خلال مواجهات مع الاحتلال في بلدة الدوحة غرب بيت لحم، كما اعتقل فتى من مخيم الدهيشة جنوباً.وأفاد مصدر أمني، بأن مواجهات اندلعت في بلدة الدوحة بين الشبان وقوات الاحتلال، التي فتحت نيران أسلحتها، ما أدى إلى إصابة شاب بعيار ناري في القدم، نقل إلى مستشفى في مدينة بيت لحم لتلقي العلاج، بحسب ما جاء على موقع وكالة (وفا).وقال المصدر: "إن قوات الاحتلال، اعتقلت الشاب محمود صلاح هماش (17 عاماً)، بعد دهم منزل والده في مخيم الدهيشة، كما داهمت قوات الاحتلال في بلدة بيت فجار جنوباً، منزلي الأسير المحرر رامي محمد ثوابته، ونعيم علي طقاطقة، وأجرت فيهما تفتيشاً دقيقاً، وانسحت دون أن تعتقل أحداً".