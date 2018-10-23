شؤون فلسطينية

الطقس: أجواء حارة اليوم وغداً وأمطار غزيرة الخميس والجمعة

الطقس: أجواء حارة اليوم وغداً وأمطار غزيرة الخميس والجمعة
رام الله - دنيا الوطن
يكون الجو اليوم الثلاثاء، غائماً جزئياً إلى غائم حاراً إلى شديد الحرارة ومغبراً، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة؛ لتبقى أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 4- 5 درجات مئوية، تكون الفرصة مهيأة لسقوط زخات متفرقة من الأمطار على مختلف المناطق، قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية أحياناً، والرياح شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

هذه الليلة، تكون الأجواء غائمة جزئياً إلى غائمة معتدلة في معظم المناطق، وتكون الفرصة مهيأة لسقوط زخات متفرقة من الأمطار على مختلف المناطق، قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية أحياناً، والرياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

الأربعاء 2018/10/24: يكون الجو غائماً جزئياً إلى غائم حاراً إلى شديد الحرارة ومغبراً، ولايطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 4- 5 درجات مئوية، والفرصة مهيأه لسقوط أمطار خفيفة فوق بعض المناطق، والرياح جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تتحول في ساعات المساء إلى جنوبية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحياناً، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

الخميس 2018/10/25: يكون الجو غائماً جزئياً إلى غائم بارداً نسبياً، خاصة فوق المرتفعات الجبلية، حيث يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة، لتصبح أدنى من معدلها السنوي العام بقليل، وتسقط بإذن الله زخات متفرقة من الأمطار على مختلف المناطق، قد تكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية أحياناً، والرياح شمالية غربية إلى جنوبيةغربية معتدلة إلى نشطة السرعة مع هبات قوية أحياناً، والبحر متوسط ارتفاع الموج إلى مائج.

الجمعة 2018/10/26: يكون الجو غائماً جزئياً إلى غائم بارداً نسبياً إلى بارد، ويطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة، لتصبح أدنى من معدلها السنوي العام بحدود 6 درجات مئوية، وتبقى الفرصة مهيأة في ساعات النهار لسقوط زخات متفرقة من الأمطار على مختلف المناطق، قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية أحياناً، والرياح شمالية غربية إلى جنوبيةغربية معتدلة إلى نشطة السرعة مع هبات قوية أحياناً، والبحر متوسط ارتفاع الموج إلى مائج.

هذا وتحذر دائرة الأرصاد الجوية الإخوة المواطنين، خاصة يومي الخميس والجمعة من تدني مدى الرؤية الأفقية، وخطر التزحلق على الطرقات.

درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة كما يلي:

المدينـة اليـوم ع- ص

 غـداً ع- ص

 بعد غـد ع- ص

 المدينـة اليـوم ع – ص 

غـداً ع – ص

 بعد غـد ع- ص
      القدس 29-21 29-20 24-17 بيت لحم 29-21 29-20 24-17
رام الله والبيرة 27-20 27-19 23-16 طولكرم 33-24 33-23 28-19
نابلس 30-22 30-21 26-18 قلقيلية 33-24 33-23 28-19
جنين 33-24 33-23 29-20 سلفيت 29-21 29-20 24-17
طوباس 33-24 33-23 29-20 روابي 30-21 30-20 25-17
الخليل 28-20 28-19 23-16 غزه 31-25 31-24 27-20
أريحا 37-27 37-26 34-24 خانيونس 31-25 31-24 27-20
الأغوار الشمالية 35-25 35-24 32-22 رفح 32-24 32-23 28-19

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