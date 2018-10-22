الاحتلال يقرر توسيع مساحة الصيد بدءا من صباح الثلاثاء

قررت سلطات الاحتلال الإسرائيلي مساء الإثنين، توسيع مساحة الصيد في بحر قطاع غزة، بعد نحو عشرة أيام من قرار، لوزير الجيش أفيغدور ليبرمان تقليصها إلى ثلاثة أميال، بسبب استمرار مسيرات العودة وكسر الحصار.





يشار إلى أن مفاوضات غير مباشرة تجرى هذه الأيام، بين حركة حماس وإسرائيل برعاية مصرية، بهدف إنهاء الحصار عن قطاع غزة المتواصل منذ 12 عاما.

وأكد نقيب الصيادين في قطاع غزة نزار عياش، في تصريحات لـ "دنيا الوطن"، أن الاحتلال الإسرائيلي قرر توسيع مساحة الصيد من ثلاثة إلى ستة أميال، بدءا من صباح الثلاثاء.