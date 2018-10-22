شؤون فلسطينية

الاحتلال يقرر توسيع مساحة الصيد بدءا من صباح الثلاثاء

الاحتلال يقرر توسيع مساحة الصيد بدءا من صباح الثلاثاء
صيادون فلسطينيون
خاص - دنيا الوطن
قررت سلطات الاحتلال الإسرائيلي مساء الإثنين، توسيع مساحة الصيد في بحر قطاع غزة، بعد نحو عشرة أيام من قرار، لوزير الجيش أفيغدور ليبرمان تقليصها إلى ثلاثة أميال، بسبب استمرار مسيرات العودة وكسر الحصار.

وأكد نقيب الصيادين في قطاع غزة نزار عياش، في تصريحات لـ "دنيا الوطن"، أن الاحتلال الإسرائيلي قرر توسيع مساحة الصيد من ثلاثة إلى ستة أميال، بدءا من صباح الثلاثاء.

يشار إلى أن مفاوضات غير مباشرة تجرى هذه الأيام، بين حركة حماس وإسرائيل برعاية مصرية، بهدف إنهاء الحصار عن قطاع غزة المتواصل منذ 12 عاما.

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