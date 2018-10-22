شؤون فلسطينية

غيث: ما يتعرض له الشعب الفلسطيني يعدّ ضريبةً يقدمها للقدس والأقصى

غيث: ما يتعرض له الشعب الفلسطيني يعدّ ضريبةً يقدمها للقدس والأقصى
محافظ القدس عدنان غيث
رام الله - دنيا الوطن
قال محافظ القدس عدنان غيث: إن الاحتلال الإسرائيلي يضرب بعرض الحائط، كافة المواثيق الدولية، ويتنصل من كافة الاتفاقيات، ويريد إحلال المستوطنين على الأرض الفلسطينية.

جاء ذلك في أول تصريح له، عقب سويعات قليلة من الإفراج عنه، من قبل سلطات الاحتلال، وذلك من حي وادي الجوز، في ظل الحكم عليه بالإبعاد عن مسقط رأسه سلوان لمدة سبعة أيام.

وأكد في تصريحات للتلفزيون الرسمي تابعته "دنيا الوطن"، أن الشعب الفلسطيني حيٌ وباقٍ في أرضه، وما يتعرض له يعدّ ضريبةً يقدمها للقدس والمسجد الأقصى المبارك.

وقال غيث: إن الاحتلال أبعده عن بيته في سلوان، ولكن هناك المئات من الفلسطينيين مبعدون في المنافي وغزة، وهناك الآلاف في السجون.

وأضاف: "آن الأوان لكل شركائنا الدوليين أن يدركوا بأن شعبنا يضطهد وآن الأوان ليتحقق حلمه بإقامة دولته المستقلة وعاصمته القدس الشريف".

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