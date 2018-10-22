الرئيس عباس: ما يقوم به الاحتلال في القدس لن يغير بأنها عاصمة الدولة الفلسطينية

رام الله - دنيا الوطنقال الرئيس محمود عباس اليوم الإثنين، إن القدس عاصمة فلسطين الأبدية، كانت وما زالت وستبقى، مؤكدا أن ما تقوم به سلطات الاحتلال، بحق قيادات وكوادر شعبنا، خاصة في القدس المحتلة، لن يغير من الحقيقة شيئا، وهي أن القدس عاصمة الدولة الفلسطينية.جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه، مع محافظ القدس عدنان غيث، ومدير مخابرات ضواحي المحافظة العقيد جهاد الفقيه، مهنئا بالإفراج عنهما من سجون الاحتلال الإسرائيلي.وأشاد الرئيس عباس خلال الاتصال، بصمود الأهالي المقدسيين وثباتهم ودفاعهم عن الأرض والمقدسات.وكانت قوات الاحتلال، اختطفت المحافظ غيث من داخل مركبته في بلدة بيت حنينا شمال القدس المحتلة، في العشرين من الشهر الجاري، كما اختطفت في اليوم ذاته، العقيد الفقيه على حاجز نصبته له بالقرب من بلدة الجديرة، قبل أن تفرج عنهما مساء اليوم الإثنين.