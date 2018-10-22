شؤون فلسطينية

سلطة النقد توقع مذكرتي تفاهم مع الجامعة العربية الأمريكية وجامعة الاستقلال

سلطة النقد توقع مذكرتي تفاهم مع الجامعة العربية الأمريكية وجامعة الاستقلال
سلطة النقد
رام الله - دنيا الوطن
وقع محافظ سلطة النقد الفلسطينية السيد عزام الشوا، اليوم مذكرة تفاهم مع الجامعة العربية الأمريكية، ممثلة برئيسها الدكتور علي أبو زهري، وأخرى مع جامعة الاستقلال ممثلة برئيسها الدكتور صالح أبو أصبع.

وتهدف الاتفاقيتان لتعزيز جهود التعاون والعمل المشترك في البحث العلمي في مجالات الإدارة العامة وإدارة الأعمال والاقتصاد والعلوم المالية والمصرفية وعلوم المحاسبة والقوانين والتشريعات المالية والمصرفية، وتبادل المواد المكتبية من أوعية معرفية، وفتح المجال أمام طلبة وخريجي هذه الكليات للتدرب في سلطة النقد.

واستعرض الشوا خلال التوقيع، جهود سلطة النقد في الحفاظ على الجهاز المصرفي  والاستقرار المالي وتعزيز الشمول المالي في فلسطين رغم ما تواجهه من تحديات وعقبات، مشيراً إلى المؤشرات القوية للقطاع المصرفي الفلسطيني وإسهاماته في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وثمن محافظ سلطة النقد التعاون القائم مع الجامعات، الأمر الذي يساهم في تحقيق مصلحة الجانبين بما تتضمنه بنود مذكرات التفاهم، مؤكداً على اهتمام الجهاز المصرفي بخدمة الواقع البحثي في فلسطين وإعداد الدراسات والأبحاث والتقارير التي تعزز مستوى الوعي والثقافه الماليه والمصرفيه والتشريعات المرتبطه بها لدى الطلبه في المجالات المطروحة.

وأشاد كل من الدكتور علي أبو زهري والدكتور صالح أبو أصبع بالدور الرائد الذي تقوم به سلطة النقد في تطوير القطاع المصرفي الفلسطيني، واضطلاعها بالمسؤولية الاجتماعية تجاه كافة فئات المجتمع وفي مقدمتهم طلاب الجامعات، مشيرين إلى أن توقيع مذكرات التفاهم يأتي في إطار حرص الجامعات على تطوير التعليم وتشجيع الإبداع والابتكار ودعم المبادرات الهادفة، وسعيها المستمر لتكون جامعات عريقة تحرص على استقطاب الهيئات والمؤسسات والشخصيات لتحقيق التكامل والتميز في رسالتها وبرامجها وأنشطتها بشكل شامل.

جدير بالذكر أن سلطة النقد تربطها علاقات مميزة بالجامعات الفلسطينية في جميع أنحاء الوطن، ووقعت مع العديد منها مذكرات تفاهم، وتنفذ بالتعاون معها برامج تدريبية وتثقيفية للطلبة.

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