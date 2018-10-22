شؤون فلسطينية

الكشف عن خطة وافق عليها (كابينت) تهدف إلى إنهاء المظاهرات بغزة

الكشف عن خطة وافق عليها (كابينت) تهدف إلى إنهاء المظاهرات بغزة
نتنياهو مشاورات أمنية
رام الله - دنيا الوطن
كشفت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الاثنين، عن خطة وافق عليها المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون السياسية والأمنية (كابينت)، حول الوضع في قطاع غزة.

وقال موقع (كان) الإسرائيلي، إن الخطة تمت الموافقة عليها في اجتماع (كابينت) السابق، وتهدف إلى وقف المظاهرات (مسيرات العودة وكسر الحصار) على الحدود الشرقية لقطاع غزة، وتتضمن تمويلاً قطرياً لرواتب موظفي حماس، بالإضافة إلى ضخ الوقود لمحطة الكهرباء.

ووفق الموقع، فإن الخطة تشمل أيضاً خصم الإيرادات الضريبية الخاصة بقطاع غزة، التي تذهب للرئيس محمود عباس.

وأضاف أن ذلك سيكون إنجازاً سياسياً لحركة حماس، يتجاوز السلطة الفلسطينية، على حد قول الموقع الإسرائيلي.

يشار إلى أن مفاوضات تجري حاليا بين حركة حماس وإسرائيل برعاية مصرية وأممية، تهدف إلى إنهاء الحصار الإسرائيلي على قطاع غزة.

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