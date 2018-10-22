حركة الأحرار: ندعو أبناء شعبنا لنقل تجربة البالونات الحارقة للضفة والقدس





وأضافت في بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، أن الدماء الفلسطينية الزكية التي تسيل في غزة والضفة التي كان آخرها دماء البطل معمر الأطرش، ستبقى وقود استمرار المواجهة والانتفاضة التي لن تتوقف حتى دحر الاحتلال عن أرض فلسطين.



ودعت حركة الأحرار أبناء الشعب الفلسطيني لتصعيد العمليات البطولية، ونقل تجربة البالونات الحارقة للضفة والقدس، كشكل ابداعي ووسيلة قتالية نجحت في إرباك الاحتلال ومنظومته الأمنية وجعلته يتخبط على كافة الأصعدة في مواجهتها.

رام الله - دنيا الوطنقالت حركة الأحرار اليوم الإثنين، إن العمليات الفردية المتصاعدة في الضفة والقدس لن تتوقف، وهي تأكيد بأن شعبنا موحد في مواجهة الاحتلال وإجرامه.