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وزير التنمية الاجتماعية يلتقي المدير التنفيذي لمؤسسة الرؤية العالمية الألمانية

وزير التنمية الاجتماعية يلتقي المدير التنفيذي لمؤسسة الرؤية العالمية الألمانية
وزير التنمية الاجتماعية مسؤول مؤسسة الرؤية
رام الله - دنيا الوطن
التقى د. ابراهيم الشاعر وزير التنمية الاجتماعية في مكتبه، مساء اليوم، المدير التنفيذي لمؤسسة الرؤية العالمية الألمانية كريستوف وفنذسميث، حيث بحث الطرفان سبل التعاون المشترك لخدمة الفئات الفقيرة والمهمشة خاصة الأطفال والمرأة.

في مستهل اللقاء رحب الوزير الشاعر بالسيد كريستوف والوفد المرافق له، كما وضعهم بصورة المعاناة التي يعيشها أطفال فلسطين،جراء ممارسات الاحتلال الاسرائيلي واستهدافه الطفولة الفلسطينية بالاعتقال وسلب الحرية والقتل بما يخالف كافة القوانين التي كفلت حقوق الأطفال.

وقدم الوزير الشاعر شرحا مستفيضا حول ابرز التطورات في عمل الوزارة، انطلاقا من مبدأ المصلحة الفضلى للطفل وصون كرامة وحقوق الأطفال، حيث شكلت الوزارة وشركائها في قطاع الطفولة المجلس الوطني الفلسطيني للطفل لمأسسة ملف الطفولة في فلسطين وتفعيله بالشراكة مع جميع الشركاء الفاعلين في قطاع الطفولة من وزارات ومؤسسات ومجتمع مدني وخبراء واعلاميين وأطفال وقانونيين.

بدوره أثنى السيد كريستوف على الدور المحوري الذي تقوم به الوزارة لخدمة الطفل والمرأة مؤكدا على الاستعداد الكامل لمؤسسة الرؤية العالمية للتعاون وتقديم الدعم الفني للوزارة، كما أطلع الوزير الشاعر على التجربة الألمانية والتي خلصت الى تشكيل مجموعات عمل من الأطفال في البرلمان الألماني باعتبارهم الأجدر على تحديد احتياجاتهم والتعبير عن طموحاتهم.

وسبق ذلك لقاء جمع د.ابراهيم الشاعر بالمدير التنفيذي لمركز الجامعة العربية الامريكية لطب الأسنان د. جمانة جرادات، حيث بحث الطرفان سبل التعاون المشترك لخدمة الفئات الفقيرة والمهمشة.

واكد الوزير الشاعر على أهمية المبادرة المقدمة من الجامعة العربية الامريكية والتي تلتقي ومنهج ادارة الحالة الذي من  شانه العمل على تفكيك كل مكونات الاسرة والنظر لمواردها وقوتها وضعفها وتقديم معالجات شامله تبدأ بتمكين وتقوية الاسرة

وأوضح الشاعر أن الوزارة تسعى من خلال منهج إدارة الحالة الى الإحاطة الشاملة بوضع الأسرة والأفراد، وتحليل الوضع الاجتماعي والاقتصادي والثقافي والنفسي وتحديد المشاكل والاستعصاءات والتوترات ومن ثم وضع خارطة تدخلات متعددة الابعاد، والإحالة الى مزودي الخدمات.

واضاف الشاعر ان وزارة التنمية الاجتماعية انتقلت من قياس الفقر وفق مؤشرات الدخل ، لمنهج قياس الفقر وفق مؤشرات الاستهلاك، وهي تسير بخطى حثيثة نحو تعزيز منهجية الفقر متعدد الابعاد، فالفقر لا يمكن حسابه بشكل بعيد عن مؤشرات التعليم والصحة والرفاه والتمكين والمشاركة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية.

وأثنى الشاعر على أهمية الشراكة مع مختلف مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص ودورها في معالجة سلسلة الحاجات الاجتماعية: التعليم، الصحة، والحماية الاجتماعية، وتوفير فرص العمل، ومعالجة التغييرات المناخية والحماية البيئية للفقراء والمهمشين

بدورها قالت د. جمانة جرادات " نحن في مركز الجامعة لطب الأسنان نطمح لتعاون وشراكة فعالة من أجل الوصول للفقراء والمهمشين وتقديم الخدمات العلاجية والتجميلية لهم في مجال طب الأسنان، وذلك لتخفيف العبء عنهم وعن الوزارة."

أطلعت دكتورة جرادات والوفد المرافق لها  الوزير الشاعر على أبرز تفاصيل مبادة المركز لديهم من اجل تقديم الخدمات للفئات الفقيرة والمهمشة، وذلك كمساهمة مجتمعية خيرية تدفع بعجلة التنمية المستدامة في فلسطين، كما وجهت د. جرادات دعوة من رئيس الجامعة الامريكية للوزير  بزيارة الجامعة والتعرف على المرافق الخاصة بها.

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