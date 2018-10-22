بسبب خاشقجي.. صحفي فلسطيني بجريدة (الشرق الأوسط) يُعلن استقالته

رام الله - دنيا الوطنأعلن الصحفي ربعي المدهون، رئيس الملف الفلسطيني بصحيفة (الشرق الأوسط) استقالته من عمله، على خلفية قضية وفاة الصحفي السعودي جمال خاشقجي.وقال المدهون في بيان نشره على حسابه بموقع (فيسبوك): "اليوم قدّمت استقالتي من العمل في جريدة (الشرق الأوسط)، في لندن، بعد 18 عاماً، قضيت معظمها مسؤولاً للملف الفلسطيني".وأضاف المدهون مبيناً سبب استقالته: "كنت أتمنى أن اختتم حياتي المهنية بحفل بهيج بين زملائي وأصدقائي.. خططت لأن يكون ذلك بعد ثمانية أشهر تقريباً، حين ينتهي عقد العمل؛ لكن ما حدث بعد ظهر 2 تشرين الأول/ أكتوبر الحالي، وضع حداً لكل شيء، كل شيء قلب حياتي التي كانت ترتب خطواتها لتقاعد هادئ "آمن" كان مقتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي صادماً، كان مفزعاً، مرعباً، موجعاً، مفجعاً، مؤلماً، بشعاً، وغير مسبوق. يستحق كل من خطط لقتل جمال، أو شارك في قتله، عقوبة بحجم الجريمة وطبيعة دوره فيها".يشار إلى أن الروائي ربعي المدهون، كان قد فاز بالجائزة العالمية للرواية العربية في دورتها التاسعة عن روايته (مصائر: كونشرتو الهولوكوست والنكبة)، وهو أول فلسطيني يفوز بالجائزة التي سبق وأن وصل لقائمتها القصيرة في العام 2010.يذكر، أن المدهون، كاتب فلسطيني ولد في مدينة المجدل عسقلان، في جنوب فلسطين عام 1945، وهاجرت عائلته خلال النكبة عام 1948 إلى خانيونس في قطاع غزة.