الاحتلال يطلق سراح غيث والفقيه بعد يومين من اعتقالهما





وقالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، إن اعتقال الفقيه ومحافظ القدس عدنان غيث، جاء على خلفية تسريب بيع العقارات، في المدينة المقدسة.

رام الله - دنيا الوطنأفرجت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الإثنين، عن محافظ القدس عدنان غيث، وذلك بعد ساعات قليلة من إطلاق سراح مدير مخابرات ضواحي القدس العقيد جهاد الفقيه.وكانت قوات الاحتلال اختطفت غيث، والفقيه في العشرين من الشهر الجاري.