بعد انتهاء اجتماعاتهم مع حماس.. موقع إسرائيلي: الوفد المصري يحاول إقناع أبومازن بوقف إجراءاته

رام الله - دنيا الوطنغادر مساء اليوم الاثنين، الوفد الأمني المصري قطاع غزّة، عبر معبر (بيت حانون/ إيرز)، بعد زيارة استمرت عدة ساعات، التقى خلالها رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في مكتبة بغزة.وجرى في الجلسة، التي استمرت أكثر من خمس ساعات، بحث ملفي التهدئة مع إسرائيل، والمصالحة ما بين حركتي فتح وحماس.ولم يتم الإعلان عن نتائج اللقاء، أو أي تفاصيل أخرى، فيما جرى بحث زيارة وزير المخابرات المصري اللواء عباس كامل المرتقبة إلى الأراضي الفلسطينية وإسرائيل، وذلك بعد أن تم تأجيل الزيارة السابقة التي كانت مقررة الخميس الماضي.بدوره، قال موقع (ريشت كان) الإسرائيلي: إن وفد المخابرات المصرية، قال لقادة حماس، إنهم يمارسون ضغوطًا على الرئيس الفلسطيني محمود عباس، لعدم فرض إجراءات جديدة على غزة، وعدم حل المجلس التشريعي.ووفق ما نشر الموقع الإسرائيلي، فقد طلبت حماس من الوفد المصري اتخاذ إجراءات لتجديد تدفق الوقود، وزيادة الكمية التي تدخل غزة كل يوم إلى 400 ألف لتر.