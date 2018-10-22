وزير العمل: قانون (الضمان الاجتماعي) يحتاج إلى تعديلات طفيفة

رام الله - دنيا الوطنأعلن وزير العمل مأمون ابو شهلا، عن جاهزية مؤسسة الضمان الاجتماعي لتطبيق قانون الضمان الاجتماعي في موعده الشهر المقبل.وقال أبو شهلا في تصريحات لإذاعة (صوت فلسطين): إنه سيُصار إلى تشكيل لجنة وزارية من مجلس الوزراء؛ لتتولى فتح حوار ومناقشة كل الأطراف، وإذا كان هناك ما يستدعي إجراء تعديلات على قانون الضمان، فسيتم ذلك بالوقت المناسب، خاصة وأن أي تعديلات لن تؤثر على تطبيق القانون في موعده، وإنما بعد فترة طويلة لا تقل عن عشرة أعوام.وأشار أبو شهلا، إلى أن هناك بعض القضايا تحتاج إلى تعديلات طفيفة في القانون، وأخرى تحتاج إلى تفسير في اللوائح التنفيذية، موضحاً أن القانون الآن في وضع نهائي ومقبول لجميع الأطراف، وأن من اعترض لم يكن يعرف بمزاياه، لكن عندما تم تفسيره أصبحت الصورة واضحة وتحول الاعتراض إلى تأييد.وقال أبو شهلا: إن القانون ليس كتاب مقدس، وهو رائع ومفيد جداً وله دور أساسي في تنظيم قطاع العمل، وحماية مصالح وحقوق العمال.وأوضح وزير العمل، أنه تمت محاورة عدة أطراف، وكذلك القوى السياسية أهمها المجلس الثوري لحركة فتح، والحراك، وأكثر من خمسين شخصية، تم النقاش معهم، وتبين لنا أن أكثر من خمسة وتسعين إلى سبعة وتسعين بالمئة من مواد القانون مفهومة ومقبولة من جميع الأطراف.وأعلن أبو شهلا، عن عقد لقاءات على الهواء مباشرة الأسبوع المقبل ما بين صحفيين وذوي العلاقة، للحديث والاستماع للآراء وإعطاء الإجابات، حتى يصبح هذا القانون مقبولاً في ذهن وقلب كل إنسان في فلسطين.