طالع بالأسماء.. داخلية غزة توضح آلية السفر عبر (معبر رفح) غدًا الثلاثاء
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة الداخلية في قطاع غزة عن آلية السفر عبر (معبر
أعلنت وزارة الداخلية في قطاع غزة عن آلية السفر عبر (معبر
رفح البري) مع جمهورية مصر العربية، غدًا الثلاثاء.
وأوضحت الداخلية، أن السفر يوم غدٍ، سيكون للحافلتين الأولى والثانية من كشف 10/15.
ودعت المسافرين من الحافلات المذكورة إلى التواجد الساعة 6:00 صباح الثلاثاء في صالة أبو يوسف النجار في خانيونس، واصطحاب أمتعتهم للسفر.
ونوهت إلى ضرورة إحضار بطاقة الهوية لجميع المسافرين، وإحضار حجة عدم ممانعة للأطفال من آبائهم أو وكلائهم.
للتحميل اضغط هنا
وأوضحت الداخلية، أن السفر يوم غدٍ، سيكون للحافلتين الأولى والثانية من كشف 10/15.
ودعت المسافرين من الحافلات المذكورة إلى التواجد الساعة 6:00 صباح الثلاثاء في صالة أبو يوسف النجار في خانيونس، واصطحاب أمتعتهم للسفر.
ونوهت إلى ضرورة إحضار بطاقة الهوية لجميع المسافرين، وإحضار حجة عدم ممانعة للأطفال من آبائهم أو وكلائهم.
للتحميل اضغط هنا
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