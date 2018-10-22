عربي

شاهد: داعية سعودي يُشبه قتلة خاشقجي بـ"خالد بن الوليد"

شاهد: داعية سعودي يُشبه قتلة خاشقجي بـ"خالد بن الوليد"
الداعية السعودي صالح المغامسي
رام الله - دنيا الوطن
أثار الداعية السعودي صالح المغامسي، جدلاً واسعاً، بتشبيهه قتلة الكاتب جمال خاشقجي، بالصحابي خالد بن الوليد.

المغامسي، خلال مداخلة على قناة "العربية"، قال: إن ما قام به موظفو القنصلية، ومن بعثتهم الاستخبارات من أجل إعادة خاشقجي، هو مخالفة وتجاوز لصلاحياتهم، في إشارة إلى البيان السعودي الرسمي بأن قتل خاشقجي يعد تجاوزاً لصلاحيات الفريق المكون من 15 شخصاً.

وأضاف أن ما حدث يشبه قتل الصحابي خالد بن الوليد، لمالك بن نويرة، في حروب الردة، رغم عدم إعطائه الصلاحية من قبل أبي بكر الصديق رضي الله عنه.

وذكر المغامسي بحادثة أخرى قتل فيها خالد بن الوليد أشخاصاً، تبين لاحقا أنهم رغبوا بدخول الإسلام، وحينها قال الرسول عليه الصلاة والسلام "اللهم إني أبرأ إليك ممّا صنع خالد".

وأثار فيديو المغامسي جدلاً واسعاً، إذ اتهمه مغردون بالإساءة إلى النبي والصحابة، بتشبيه "قتلة" بهم.

 

أخبار ذات صلة

وكالة تركية: العثور على سيارة للقنصلية السعودية في مرآب باسطنبول

وكالة تركية: العثور على سيارة للقنصلية السعودية في مرآب باسطنبول

مصدر حكومي أردني لـ (الأناضول): المملكة ستحمي مصادرها المائية

مصدر حكومي أردني لـ (الأناضول): المملكة ستحمي مصادرها المائية

الحريري ما بين تشكيل الحكومة اللبنانية أو المغادرة

الحريري ما بين تشكيل الحكومة اللبنانية أو المغادرة

فيديو يرصد أحد المشتبه بهم يرتدي ملابس خاشقجي خارج القنصلية السعودية

فيديو يرصد أحد المشتبه بهم يرتدي ملابس خاشقجي خارج القنصلية السعودية

بعد قرار الملك عبد الله التاريخي.. الأردنيون يحتفون باستعادة الباقورة والغمر

بعد قرار الملك عبد الله التاريخي.. الأردنيون يحتفون باستعادة الباقورة والغمر

صحيفة تكشف صوراً وتفاصيل جديدة لأيام &#34;خاشقجي&#34; الأخيرة.. أبرزها &#34;الزواج&#34;

صحيفة تكشف صوراً وتفاصيل جديدة لأيام "خاشقجي" الأخيرة.. أبرزها "الزواج"

الجزائر.. إجهاض مخطط &#34;إرهابي&#34; للقاعدة واستنفار على الحدود

الجزائر.. إجهاض مخطط "إرهابي" للقاعدة واستنفار على الحدود

خادم الحرمين وولي العهد يُعزيان أسرة جمال خاشقجي

خادم الحرمين وولي العهد يُعزيان أسرة جمال خاشقجي

التعليقات

الدنيا حكايات

سوريا وأزمة منظومة (اس 300)

سوريا وأزمة منظومة (اس 300)

شؤون فلسطينية

بعد ساعات من الإفراج عن غيث..الاحتلال يطلق سراح مدير مخابرات ضواحي القدس

بعد ساعات من الإفراج عن غيث..الاحتلال يطلق سراح مدير مخابرات ضواحي القدس

الحساينة: بتوجيهات من الرئيس البدء ببناء منزل المواطن &#34;عاطف القرعان&#34;

الحساينة: بتوجيهات من الرئيس البدء ببناء منزل المواطن "عاطف القرعان"

أبو عرار: الخان الأحمر منطقة محتلة ولا حق لإسرائيل فيها

أبو عرار: الخان الأحمر منطقة محتلة ولا حق لإسرائيل فيها

ضبط دخان أجنبي ومعسل مهرب ممنوع من التداول في الأسواق الفلسطينية

ضبط دخان أجنبي ومعسل مهرب ممنوع من التداول في الأسواق الفلسطينية

إصابة عامليْن فلسطينييْن جراء انهيار مبنى بمستوطنة (آدم) في القدس

إصابة عامليْن فلسطينييْن جراء انهيار مبنى بمستوطنة (آدم) في القدس

إصابة 78 مواطنًا برصاص بحرية الاحتلال وبالاختناق قبالة شاطئ شمال غزة

إصابة 78 مواطنًا برصاص بحرية الاحتلال وبالاختناق قبالة شاطئ شمال غزة

الرئيس عباس والسلطان قابوس يبحثان تطورات القضية الفلسطينية

الرئيس عباس والسلطان قابوس يبحثان تطورات القضية الفلسطينية

محام فلسطيني طالب بمنحه منصب &#34;قاضي القضاة&#34;.. والهباش يُلبي

محام فلسطيني طالب بمنحه منصب "قاضي القضاة".. والهباش يُلبي

منوعات

صحفي كويتي يُفجر مفاجأة صادمة حول حليمة بولند.. وهي تؤكدها

صحفي كويتي يُفجر مفاجأة صادمة حول حليمة بولند.. وهي تؤكدها

هجوم حاد على &#34;ذا روك&#34; بسبب هذه الصورة

هجوم حاد على "ذا روك" بسبب هذه الصورة

أحلام تطلب المساعدة لشراء سيارة بسعر خيالي.. والجمهور لم يُقصر

أحلام تطلب المساعدة لشراء سيارة بسعر خيالي.. والجمهور لم يُقصر

فيديو: حقائق مثيرة للجدل حول محاولة انتحار سعد لمجرد

فيديو: حقائق مثيرة للجدل حول محاولة انتحار سعد لمجرد

نجم عالمي يتبرع بـ 710 ملايين دولار.. ويعيش بـ106 دولارات شهرياً

نجم عالمي يتبرع بـ 710 ملايين دولار.. ويعيش بـ106 دولارات شهرياً

فيديو:&#34;هيا الشعيبي&#34; تكشف تفاصيل عملية شد البطن: شالوا مني 4.5 كغ جلد

فيديو:"هيا الشعيبي" تكشف تفاصيل عملية شد البطن: شالوا مني 4.5 كغ جلد

هل يخسر &#34;باب الحارة&#34; شخصية &#34;أبو عصام&#34; من جديد؟

هل يخسر "باب الحارة" شخصية "أبو عصام" من جديد؟

&#34;كيم كاردشيان&#34; تتحدث عن علاقتها الحميمة مع زوجها.. لهذا السبب؟

"كيم كاردشيان" تتحدث عن علاقتها الحميمة مع زوجها.. لهذا السبب؟

هذه الطفلة التي أصبحت فنانة خليجية شهيرة.. خمنوا من هي؟

هذه الطفلة التي أصبحت فنانة خليجية شهيرة.. خمنوا من هي؟

آخرهم بلقيس وتامر حسني.. الأحبال الصوتية تخنق المطربين

آخرهم بلقيس وتامر حسني.. الأحبال الصوتية تخنق المطربين

عربي

وكالة تركية: العثور على سيارة للقنصلية السعودية في مرآب باسطنبول

وكالة تركية: العثور على سيارة للقنصلية السعودية في مرآب باسطنبول

الحريري ما بين تشكيل الحكومة اللبنانية أو المغادرة

الحريري ما بين تشكيل الحكومة اللبنانية أو المغادرة

فيديو يرصد أحد المشتبه بهم يرتدي ملابس خاشقجي خارج القنصلية السعودية

فيديو يرصد أحد المشتبه بهم يرتدي ملابس خاشقجي خارج القنصلية السعودية

صحيفة تكشف صوراً وتفاصيل جديدة لأيام &#34;خاشقجي&#34; الأخيرة.. أبرزها &#34;الزواج&#34;

صحيفة تكشف صوراً وتفاصيل جديدة لأيام "خاشقجي" الأخيرة.. أبرزها "الزواج"