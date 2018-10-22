الحساينة: بتوجيهات من الرئيس البدء ببناء منزل المواطن "عاطف القرعان"

رام الله - دنيا الوطنأعلن وزير الأشغال العامة والإسكان، مفيد الحساينة، البدء ببناء منزل المواطن عاطف شحدة القرعان من قرية المصدر وسط قطاع غزة، بتوجيهات من الرئيس محمود عباس، ورئيس الوزراء رامي الحمد الله، بعد مناشدة عاجلة وجهها المواطن القرعان للرئيس والحكومة بالمساعدة في توفير مأوى له.وشدد الوزير الحساينة، اليوم الاثنين، على أن الحكومة تسعى جاهدة لتوفير كافة احتياجات أبناء شعبنا الفلسطيني، ودعم وتمكين صمودهم.يشار إلى أن المواطن القرعان كبير في السن، ويعيل أسرة مكونة جميعها من بنات، ويعيش في منزل بالإيجار ولا يستطيع السداد.