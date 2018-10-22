أبو عرار: الخان الأحمر منطقة محتلة ولا حق لإسرائيل فيها

رام الله - دنيا الوطنقال النائب في الكنيست طلب أبو عرار: "إن منطقة الخان الأحمر منطقة محتلة لا حق لإسرائيل فيها".وأضاف، في خطابه اليوم الاثنين أمام الكنيست، أن "حكومة إسرائيل بارعة في مصادرة الأراضي، وتهجير السكان من أوطانهم وهدم البيوت، وهذا الذي يحصل في قرية الخان الأحمر القريبة من القدس، والتي يعيش فيها عرب بدو أصلهم من بلدة تل عراد في النقب، وقد طردهم الجيش إبان الحكم العسكري في سنوات الخمسين من القرن الماضي".وتابع أبو عرار، أن "العالم يتابع مساعي إسرائيل لطرد السكان بالقوة"، مؤكداً أن ذلك "هو خرق للقوانين والأعراف الدولية ويتوجب على إسرائيل التوقف عن عمليه التهجير، وترك سكان الخان الأحمر وشأنهم".