ضبط دخان أجنبي ومعسل مهرب ممنوع من التداول في الأسواق الفلسطينية

رام الله - دنيا الوطنضبطت طواقم الضابطة الجمركية، اليوم الاثنين، في مدينة نابلس وبمساندة قوات الأمن الوطني، 1348 بكيت دخان أجنبي، و170 بكيت دخان عربي، ومعسِّل غير قانوني ممنوع من التداول في الأسواق الفلسطينية.وأفادت العلاقات العامة والإعلام في جهاز الضابطة الجمركية في بيانها، بأن الضبط والمصادرة للممنوعات، تم خلال جولات تفتيشية ميدانية على جميع البسطات التي تبيع الدخان المهرب وغير القانوني في منطقة دوار الشهداء وسط المدينة.وأوضح البيان، أن الجولات التفتيشية هدفها الحد من ظاهرة التهريب والإتجار وبيع الدخان المهرب وغير القانوني، للحد من استنزاف خزينة الدولة، وحماية وضمان الأمن الاقتصادي والقومي في أراضي الدولة الفلسطينية.وأكد أن هذه الجولات مستمرة ومتواصلة في كافة المدن والمناطق، وسيتم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة والقانونية بحق المهربين والمخالفين.