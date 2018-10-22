إصابة عمال فلسطينيين جراء انهيار مبنى بمستوطنة (آدم) في القدس

رام الله - دنيا الوطنأصيب عدد من العمال الفلسطينيين، جراء انهيار مبنى قيد الإنشاء في مستوطنة (آدم) شمال شرق مدينة القدس.وقال الهلال الأحمر الفلسطيني: طواقمنا دخلت مستوطنة (آدم)، قرب جبع، حيث أخلت عدداً من الإصابات بمشاركة الطواقم الإسرائيلية، بعد انهيار مبنى قيد الإنشاء، مما أدى لإصابة عدد من العمال.