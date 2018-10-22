إصابة عمال فلسطينيين جراء انهيار مبنى بمستوطنة (آدم) في القدس
رام الله - دنيا الوطن
أصيب عدد من العمال الفلسطينيين، جراء انهيار مبنى قيد الإنشاء في مستوطنة (آدم) شمال شرق مدينة القدس.
وقال الهلال الأحمر الفلسطيني: طواقمنا دخلت مستوطنة (آدم)، قرب جبع، حيث أخلت عدداً من الإصابات بمشاركة الطواقم الإسرائيلية، بعد انهيار مبنى قيد الإنشاء، مما أدى لإصابة عدد من العمال.
أصيب عدد من العمال الفلسطينيين، جراء انهيار مبنى قيد الإنشاء في مستوطنة (آدم) شمال شرق مدينة القدس.
وقال الهلال الأحمر الفلسطيني: طواقمنا دخلت مستوطنة (آدم)، قرب جبع، حيث أخلت عدداً من الإصابات بمشاركة الطواقم الإسرائيلية، بعد انهيار مبنى قيد الإنشاء، مما أدى لإصابة عدد من العمال.
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