إصابة 78 مواطنًا برصاص بحرية الاحتلال وبالاختناق قبالة شاطئ شمال غزة

رام الله - دنيا الوطنأصيب 78 مواطنًا، بينهم 20 إصابة بالرصاص الحي، مساء اليوم الاثنين، بعد اعتداء جنود الاحتلال الإسرائيلي، على مئات المواطنين، المشاركين في فعالية سلمية قبالة شاطئ شمال غرب قطاع غزة.وأفاد الهلال الأحمر الفلسطيني، بأن 78 مواطنًا على الأقل، أصيبوا بالرصاص الحي وبالاختناق، جراء استنشاقهم الغاز المسيل للدموع، الذي أطلقه جنود الاحتلال على مئات المواطنين قبالة شاطئ بحر شمال غرب غزة، نقلوا على إثرها إلى مستشفى الإندونيسي في بلدة بيت لاهيا شمال القطاع؛ لتلقي العلاج.وتهاجم قوات الاحتلال، المواطنين المشاركين في فعليات شعبية سلمية في المناطق الشرقية والشمالية من قطاع غزة، بالرصاص الحي وقنابل الغاز.