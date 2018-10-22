الرئيس عباس والسلطان قابوس يبحثان تطورات القضية الفلسطينية

رام الله - دنيا الوطنالتقى الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم الاثنين، بسلطان عُمان قابوس بن سعيد في قصر البركة في العاصمة مسقط.وبحث الرئيس مع سلطان عُمان عددا من القضايا وفي مقدمتها آخر التطورات على القضية الفلسطينية، والظروف التي تحيط بالخطوات الأخيرة بما يخص مدينة القدس، والعلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تطويرها.وحضر اللقاء، أمين سر اللجنة المركزية لحركة "فتح" اللواء جبريل الرجوب، وعضو اللجنة المركزية لحركة "فتح"، رئيس الهيئة العامة للشؤون المدنية، الوزير حسين الشيخ، ورئيس جهاز المخابرات العامة اللواء ماجد فرج، وسفير دولة فلسطين لدى عُمان تيسير جردات