شؤون فلسطينية

محام فلسطيني طالب بمنحه منصب "قاضي القضاة".. والهباش يُلبي

محام فلسطيني طالب بمنحه منصب "قاضي القضاة".. والهباش يُلبي
رام الله - دنيا الوطن
استقبل الدكتور محمود الهباش قاضي قضاة فلسطين مستشار الرئيس للشؤون الدينية والعلاقات الإسلامية، في مكتبه صباح اليوم المحامي أحمد ريان، الذي طلب ممارسة تحدي قاضي القضاة للقيام بمهامه وممارسة أعماله كقاضيا للقضاة عبر صفحته الشخصية على موقع (فيسبوك).

وأكد الهباش خلال اللقاء على دعمه الكامل والمطلق لطاقات الشباب خاصة وان الشباب الفلسطيني يمتلك من العزيمة والارادة والطموح ما تمكنه من الوصول الى اعلى المراتب والمناصب، مؤكدا ان شعبنا الفلسطيني يزخر بالطاقات الشابة المميزة والمبدعة مبديا ترحيبه بهذه الفكرة وتعميمها للإطلاع على سير العمل في المؤسسات الرسمية من الوزارات والهيئات في دولة فلسطين.

ومارس المحامي ريان مهام قاضي القضاة وبحضور الدكتور الهباش وعدد من أركان وموظفي ديوان قاضي القضاة، حيث أطلع على سير العمل في المحاكم الشرعية والمعاملات التي تنظرها المؤسسة ومتابعة الملفات والقضايا الواردة الى مكتب قاضي القضاة وطريقة انجازها .

من جانبه شكر المحامي ريان قاضي القضاة الدكتور محمود الهباش على حفاوة الاستقبال والموافقة على تحدي قاضي القضاة مبديا فرحته الغامرة لما سمعه من قاضي القضاة وتشجيعه للفكرة الأمر الذي يدفع الجميع لمزيد من الطموح والتطور ومزيد من التواصل بين المسؤولين والمواطنين ، مؤكدا ان تجربة العمل كقاضي للقضاة لتركت في نفسه أثرا طيبا وفرحة لا توصف وهي ليست بالتجربة البسيطة أو العابرة بل كانت تجربة مميزة وصعبة في نفس الوقت .

فيما يلي نص الدعوة التي وجهها المحامي أحمد ريان للدكتور محمود الهباش:

 فضيلة قاضي القضاة محمود الهباش.. المحترم: بما أن الفكره نجحت بجميع المؤسسات والدوائر والمراكز والدول، أرغب في خوض هذه التجربة مع فضيلتكم، كوني محامي شرعي واحلم ان اصل الى منصب قاضي القضاة يوماً ما.

الفكرة:
فتاة كندية تتمنى أن تصبح رئيس الوزراء يوماً ما في بلدها وتتحدى رئيس الوزراء الكندي الحالي جاستن تردو على تويتر، بأن يقبل مشاركته مكتبه ، و هو بدوره يرد عليها بقبول التحدي و يجيبها: (( لقد قبلت التحدي، إذا كنت تحلمين يمكنك فعل ذلك، سأكون سعيد في استضافتك قريبا جداً في مكتبك المستقبلي.

ولأن الحلم حق للجميع وبعد نجاح هذه التجربة وانتشار هذه الفكرة ومشاركة المسؤولين لمكاتبهم مع العديد من الشباب والاصدقاء من مختلف البلدان ، أدعو فضيلة قاضي القضاة محمود الهباش المحترم بالموافقة على مشاركتي هذا التحدي وتحمل جزء من مهامه ومرافقتي له في أقرب وقت ، كونه مثلنا الأعلى الذي نفخر به كرجل قيادي و رائع وكلي ثقة بأنه سيدعمني فدعمه المعنوي للشباب لا محدود وهو يقف خلف كل إبداع وشغف شبابي وطلبي هذا ينبع من إيماني بأهمية إشراك الشباب والفتيات في العمل الميداني كوننا نمثل المستقبل ونفخر بالحاضر.


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