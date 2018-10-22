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وكالة تركية: العثور على سيارة للقنصلية السعودية في مرآب باسطنبول

وكالة تركية: العثور على سيارة للقنصلية السعودية في مرآب باسطنبول
رام الله - دنيا الوطن
قالت وكالة (الأناضول): إن الشرطة التركية، عثرت على سيارة، تحمل لوحة دبلوماسية عائدة للقنصلية السعودية، في مرآب للسيارات بحي سلطان غازي باسطنبول.

وأضحت الوكالة، أن ذلك جاء في إطار التحقيقات التي تجريها النيابة التركية، في قضية وفاة الكاتب السعودي جمال خاشقجي، في قنصلية بلاده باسطنبول.

وأضافت (الأناضول)، وجدت فرق الأمن التي تواصل تحرياتها، الاثنين، سيارة تحمل اللوحة الدبلوماسية ذات الرقم "34 CC 1736" تعود للقنصلية السعودية، مركونة في مرآب للسيارات، بحي سلطان غازي في الشطر الأوروبي من اسطنبول.

وفرضت الشرطة طوقاً أمنياً حول المرآب، وحظرت عمليات الدخول والخروج، كما أشارت الوكالة، إلى أن فرق مديرية أمن اسطنبول، طلبت إذنا من القنصلية والنيابة لفحص السيارة المذكورة.

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