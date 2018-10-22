مصدر حكومي أردني لـ (الأناضول): المملكة ستحمي مصادرها المائية

رام الله - دنيا الوطننقلت وكالة (الأناضول) التركية، عن مصدر حكومي أردني، قوله: إن المملكة الأردنية الهاشمية، مارست حقها بإلغاء تمديد تأجير منطقتي (الغمر) و(الباقورة).وأضاف المصدر الحكومي الأردني، أن عمان ستقوم بحماية مصادرها المائية.يشار إلى أن العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، قرر أمس الأحد، إنهاء ملحقي الباقورة والغمر من اتفاقية السلام مع إسرائيل.وقال الملك عبد الله، في تغريدة له عبر صفحته الرسمية على موقع (تويتر): "لطالما كانت الباقورة والغمر على رأس أولوياتنا، وقرارنا هو إنهاء ملحقي الباقورة والغمر من اتفاقية السلام، انطلاقاً من حرصنا على اتخاذ كل ما يلزم من أجل الأردن والأردنيين".وفي أعقاب ذلك، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو: إن بلاده ستتفاوض مع الأردن على تمديد فترة الإيجار لمدة 25 عاماً واعتبارها أرضاً حدودية، بمقتضى اتفاقية السلام التي وقعها البلدان عام 1994.وأكد نتنياهو في تصريحات له، "أن الأردن يريد تنفيذ خيار إنهاء اتفاق الإيجار، وإسرائيل ستبدأ مفاوضات بشأن إمكانية تمديد الاتفاق الحالي".