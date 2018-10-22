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النائب العام يسلم مهام عمله لطلاب من منتدى شارك الشبابي

النائب العام يسلم مهام عمله لطلاب من منتدى شارك الشبابي
رام الله - دنيا الوطن
 سَلَم النائب العام المستشار د. احمد براك صباح اليوم الاثنين مهام عمله لعدد من طلاب القانون من كليات الحقوق في بيرزيت والقدس وهم: الشابة نبال البرغوثي، والشابة صبحة سلامة، والشاب خضر أبو زعرور، وذلك ضمن برنامج تميز التابع لمنتدى شارك الشبابي بالتعاون مع الجامعات الفلسطينية، لمدة يوم كامل، ضمن مبادرة "أنت القائد" وهي مبادرة ينفذها المنتدى لتعزيز روح القيادة وصقل شخصيات الشباب.

عبر د. أحمد براك عن سعادته بوجود شاب فلسطيني متميز ولدية الرغبة والإرادة لقبول تحدي إدارة موقع قيادي هام حيث ستشكل تجربة اليوم دفعة للأمام لأنه سيطلع على آلية عمل النيابة العامة والنيابات المتخصصة ودوائر عمل النيابة.

ونفذ وكيل النيابة العامة الأستاذ عماد حماد جولة برفقة الطلبة لاطلاعهم على عمل النيابات والدوائر المتخصصة في مكتب النائب العام، مقدما شرحا وافياً عن آلية عمل كل نيابة، حيث سبق تسلم المنصب تدريب وتعريف الشباب بدور النيابة العامة وعمل المكتب الفني في مكتب النائب العام.

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