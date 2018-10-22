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حكومة الوفاق الوطني تخاطب الصليب الأحمر بخصوص منع زيارات الأسرى

حكومة الوفاق الوطني تخاطب الصليب الأحمر بخصوص منع زيارات الأسرى
رام الله - دنيا الوطن
طالبت حكومة الوفاق الوطني منظمة الصليب الأحمر الدولي وسائر المنظمات والمؤسسات الحقوقية والإنسانية الدولية، وكافة الدول ذات العلاقة بالاتفاقيات العالمية التي تخص الأسرى وحقوق الانسان تحت الاحتلال وفِي حالات الحرب بالتحرك العاجل لوضع حد للتسلط الاحتلالي الاسرائيلي ومنع حكومة الاحتلال من فرض ما يسمى بقانون يمنع الصليب الأحمر والأهالي من زيارة الأسرى في سجون الاحتلال.

وقال المتحدث الرسمي باسم الحكومة يوسف المحمود: إن حكومة الوفاق الوطني تطالب المجتمع الدولي والعالم برفض تلك الخطوات الانتقامية الاحتلالية والتصدي لها ، كونها تخالف كافة القوانين والشرائع والاتفاقات الدولية التي تكفل كافة حقوق الأسرى وتضمن الحفاظ على حياتهم، وتمنع التنكيل بهم أو بأهاليهم.

وتابع المتحدث الرسمي، بأن ما تقوم به حكومة الاحتلال عبر تحركاتها العنصرية يعد انتقاماً من الأسرى ومن ذويهم، وخرقاً فاضحاً للقوانين والمعاهدات الدولية، يجب التحرك من اجل وضع حد له ومنعه والحفاظ على روح تلك الاتفاقات التي  وضعت كي تنظم حياة أبناء البشرية.

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