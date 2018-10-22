الاحتلال يقرر الافراج عن محافظ القدس بشروط

رام الله - دنيا الوطنأفاد محامي هيئة شؤون الأسرى والمحررين محمد محمود، اليوم الاثنين، أن "المحكمة المركزية" بالقدس قبلت استئناف الهيئة، للاعتراض على تمديد توقيف محافظ محافظة القدس عدنان غيث، وقررت الإفراج عنه.وقال محمود: "ان المحكمة طلبت تأجيل الإفراج عن غيث حتى الساعة السادسة من مساء اليوم، بذريعة إعطاء نيابة الاحتلال الإسرائيلية، مهلة التوجه للمحكمة العليا للاعتراض على قرار الإفراج"، بحسب ما جاء على موقع وكالة (وفا).وأضاف: "ان قرار الإفراج جاء بشرط إبعاد المحافظ غيث عن القدس إلى منطقة وادي الجوز وحبسه منزليا لمدة سبعة أيام، وغرامة مالية قدرها 20 ألف شيكل".وكانت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، قد تقدمت صباح الاثنين، ومن خلال محاميها محمد محمود باستئناف لدى المحكمة المركزية بالقدس للاعتراض على مدة توقيف محافظ محافظة القدس عدنان غيث.كما كانت "محكمة صلح القدس" مددت أمس توقيف المحافظ غيث ثلاثة أيام، ويقبع في مركز توقيف المسكوبية بالقدس.واعتقل غيث يوم أول من أمس في كمين نصب له في بلدة بيت حنينا شمال القدس، حيث اعترضته مخابرات وشرطة الاحتلال، وبعد توقيفه تم تحويله لمركز شرطة المسكوبية بالقدس.