الحريري ما بين تشكيل الحكومة اللبنانية أو المغادرة

رام الله - دنيا الوطنقال موقع (ليبانون ديبايب): إن رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري، أبلغ وزير الإعلام في حكومة تصريف الأعمال ملحم الرياشي في لقائهما، يوم الأحد، أنه في حال لم تُشكل الحكومة من اليوم حتى نهاية الأسبوع، فإنه سيتوجه يوم الاثنين المقبل إلى قصر بعبدا، ويعتذر عن الاستمرار في التكليف، وسيغادر البلاد.وأضاف الموقع: هذا الموقف يعتبر الأقوى للحريري منذ تكليفه تشكيل الحكومة، ويعكس انزعاجه من الطريقة التي يتم التعامل بها من قبل الأطراف، الذين يقدمون مصالحهم الشخصية على المصلحة الوطنية.ونفى الوزير الرياشي في تغريدة على حسابه عبر موقع (تويتر)، الخبر، مشيراً إلى أنّه "عارٍ من الصحّة ولا يمتّ للحقيقة بأيّ صلة".