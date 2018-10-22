ليبرمان: لا مفر من عملية عسكرية في قطاع غزة

رام الله - دنيا الوطنقال وزير الجيش الإسرائيلي، أفيغدور ليبرمان: إنه لا مفر من عملية عسكرية في غزة، بعد أن استنفدت حكومته كل الخيرات في التعامل مع القطاع على حد تعبيره.وأضاف ليبرمان، أمام لجنة الأمن والخارجية في الكنيست، بحضور يائير لبيد، ووزير الجيش الأسبق عمير بيرتس: "لقد وصلنا إلى حالة لا خيار فيها، نحن لا نخوض حروبًا اختيارية، لكننا نجبر على ذلك حين لا يكون لدينا خيار آخر".وأشار ليبرمان اليوم الاثنين، وفق ما ذكر موقع (عكّا) للشؤون الإسرائيلية، إلى أن أي اتفاق مع حماس لن ينجح، واصفاً ما يجري على الحدود، أنه ليس احتجاجًا شعبيًا، بل إن "هناك آلاف المتظاهرين يأتون مجبرين من حماس على الحدود"، على حد ادعائه.