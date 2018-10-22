كنائس القدس تُهدد بإغلاق كنيسة القيامة مجددًا

رام الله - دنيا الوطنأكدت القناة 12 الإسرائيلي، أن رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، قام بتشكيل لجنة برئاسة الوزير تساحي هنغبي في محاولة منه للتفاوض مع الكنائس المسيحية في القدس، وإقناعهم بعدم إغلاق بوابة كنيسة القيامة، رداً على مواصلة مصادرة أراضي الكنائس، وملاحقة أموالهم في المصارف تحت سيف الضرائب.وأوضحت القناة في تقريرها عن محاولة حكومة نتنياهو منع اندلاع أزمة دولية، قبل أعياد الميلاد، المقررة نهاية العام الجاري.ووفق التقرير، فإن رؤساء ثلاث كنائس في القدس أعلنوا أنهم سيغلقون باب كنيسة القيامة مرة أخرى (كما حدث قبل 6 أشهر) رداً على غدر نتنياهو، ونكثه للوعد بأن حكومته لن تلاحق الكنائس وتصادر أراضي المسيحيين في القدس، وأموالهم في المصارف بذريعة فرض ضرائب عليها، وهو ما لم يحدث من قبل.