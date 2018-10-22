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شؤون فلسطينية

الوزير غنيم يلتقي مدير مؤسسة انيرا

الوزير غنيم يلتقي مدير مؤسسة انيرا
مازن غنيم مؤسسة انيرا
رام الله - دنيا الوطن
التقى رئيس سلطة المياه م. مازن غنيم اليوم بالسيد جاك بيرن، مدير مؤسسة أنيرا في الضفة الغربية وغزة، وجبران سعيد، مدير برنامج تطوير البنية التحتية للمجتمع الفلسطيني، وذلك لبحث آفاق التعاون المستقبلية والاطلاع على المشاريع المستقبلية التي تنوي مؤسسة انيرا تنفيذها في مجالي المياه والصرف الصحي.

حيث أوضح المهندس غنيم ان مشاريع المياه والصرف الصحي يتم وضعها وفق معاير واسس تتناغم مع الخطة الاستراتيجية لتطوير قطاع المياه وتعكس خلالها الاولويات والاحتياجات للتجمعات الفلسطينية وتساهم في التخفيف من معاناتها في نقص المياه .

كما تطرق اللقاء الى مناقشة مشاريع المياه والصرف الصحي التي تعمل انيرا على تنفيذها في الضفة وغزة وبحث مراحل العمل التي تم انجازها والمتبقي منها كمشروع تجديد شبكة مياه بيت فجار ومشروع خزان وشبكة مياه جماعين.

 كذلك قام السيد بيرن خلال اللقاء بإطلاع رئيس سلطة المياه على مشاريع المياه التي يجري تنفيذها في إطار برنامج تطوير البنية التحتية بتمويل من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID).

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