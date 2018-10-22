الاحتلال يجرف 14 دونماً ويقتلع 320 شجرة غرب الخليل

رام الله - دنيا الوطنجرفت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، 14 دونماً من أراضي بلدتي ترقوميا وبيت كاحل، وهدمت بئرين، واقتلعت مئات الأشجار المثمرة.وقال المواطن والمزارع علي الفطافطة: "إن قوات الاحتلال جرفت 14 دونماً في منطقة جمرورة قرب معبر ترقوميا غرب الخليل، وهدمت بئرين لتجميع المياه"، بحسب ما جاء على موقع وكالة (وفا).وأضاف: "إن قوات الاحتلال اقتلعت 320 شجرة زيتون ولوزيات، تعود لعائلات الفطافطة والجعافرة من بلدة ترقوميا، والعصافرة من بلدة بيت كاحل".وأكد الفطافطة، أن قوات الاحتلال، منعت المزارعين والمتضامنين من الوصول إلى هذه الأراضي، التي تعتبر مصدر رزق لأصحابها، وتم تجريفها دون سابق إنذار.